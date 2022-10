Triathletin Laura Philipp : Die besondere Magie beim Ironman auf Hawaii

Er ist wieder da. Nach drei Jahren Corona-Pause kehrt der Ironman auf Hawaii zurück. Die Weltmeisterschaft, das Nonplusultra im Triathlon. Im Mai gab es eine WM in St. George in Utah, aber das war eine „WM“ in Anführungszeichen, die wahren Champions werden auf Hawaii gekürt. Deshalb war es für die Heidelbergerin Laura Philipp zwar ein harter Schlag, als sie wegen einer Corona-Infektion den Termin in St. George verpasste, aber dann nahm sie das größere Ziel ins Visier und hat sich auf Hawaii vorbereitet, auf das Rennen, das an diesem Donnerstag gestartet wird.

Es gab damals eine Diskussion, ob es vielleicht keine schlechte Idee wäre, die Ironman-WM mobil zu machen, sie nicht immer auf Hawaii, sondern mal hier und mal dort auf der Welt zu veranstalten. Doch Ironman ohne Hawaii? Was kann man dazu sagen, jetzt wo man zurück ist?