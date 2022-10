Deutsche Frauen bei Ironman : Tränen auf Hawaii und ein Ende im Medizinzelt

America is great again. Zumindest im Triathlon der Frauen. Was für eine Freude auf Hawaii, als bei der Ironman-Weltmeisterschaft die amerikanische Außenseiterin Chelsea Sodaro beim Laufen die Führung übernahm und sie nicht mehr abgab bis ins Ziel auf dem Ali’i Drive in Kailua-Kona, wo ihr Tausende Zuschauer begeistert zujubelten. Der bisher letzte Sieg einer Amerikanerin beim berühmtesten aller Triathlons datiert aus dem Jahr 1996, damals gewann Paula Newby-Fraser, die in Simbabwe geboren wurde und später die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm.

Chelsea Sodaro hatte kaum einer auf der Rechnung für Hawaii. Aber sie hatte einen Plan, der aufging. Sie schwamm gut, hielt sich auf dem Rad in der Spitze und begann den Marathonlauf in einem mörderischen Tempo. Ihr Trainer hatte ihr das vorgegeben, und als sie an die Spitze gestürmt war, hielten das viele Beobachter für ein eindrucksvolles Strohfeuer, das bald erlöschen würde.