Bei der Ironman-Europameisterschaft in Hamburg ist der Fahrer eines Begleitmotorrads bei einem schweren Unfall getötet worden. Nach etwa 2:25 Stunden war der Motorradpilot am Sonntag mit einem Teilnehmer auf der Radstrecke frontal zusammengestoßen. Der Einsatzleiter der Polizei bestätigte der ARD-Sportschau, dass der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle gestorben sei.

Der Teilnehmer sei schwer verletzt worden, aber nach derzeitigem Stand nicht in Lebensgefahr. Der Kameramann auf dem Motorrad sei leichter verletzt und wurde wie der Teilnehmer ins Krankenhaus gebracht. Zuerst hatte „Bild.de“ über die Folgen des Unfalls, der gegen 8.45 Uhr passierte, berichtet. 20 Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber seien nach dem Unfall im Einsatz, die Polizei hat den Streckenabschnitt gesperrt. Laut einem Bericht der „Sportschau“ gibt es drei Schwerverletzte.

Die ARD brach die Online-Übertragung via Livestream ab. „Es ist eine traurige Situation für so eine große Sportveranstaltung“, sagte der Polizei-Einsatzleiter in der ARD. Ob auch das Rennen abgebrochen wird, war vorerst nicht klar. Der Unfall geschah an einer geraden Strecke an einem Deich. Aus noch unbekannten Gründen kam es zu der Kollision. In der Nähe gibt es allerdings einen Wendepunkt im Rennen, weshalb Teilnehmer und auch Begleitfahrzeuge auf der Strecke in entgegengesetzter Richtung aneinander vorbeifahren müssen.

Wenig später gab es absurde Szenen, als Teilnehmer ihre Fahrräder über den Deich an der Unfallstelle vorbeitrugen. Direkt nach dem Unfall konnten neun Teilnehmer, die schon an der Stelle vorbeigefahren waren, das Rennen fortsetzen. Alle anderen mussten zunächst hinter der Unfallstelle pausieren. Einen Abbruch gab es dennoch nicht. Die Wertung des Rennens, ob abgebrochen oder beendet, bei dem es neben dem EM-Titel um die Qualifikation für die WM geht, war zunächst unklar.

Eigentlich sollte am Sonntag der 41 Jahre alte Jan Frodeno im Mittelpunkt stehen. Bei seinem ersten Ironman-Rennen seit fast zwei Jahren wollte der Olympiasieger und Weltrekordler in Hamburg Abschied vom deutschen Publikum nehmen vor dem Ende seiner Karriere. Die ARD teilte mit, Frodeno werde den Wettkampf unabhängig von der Entscheidung der Veranstalter „höchstwahrscheinlich“ nicht beenden. Demnach könne er sich nicht vorstellen, wie er „mit fröhlichem Gesicht ins Ziel laufen soll in der Innenstadt von Hamburg“.