Ratgeber für Einsteiger : Was kostet ein Ironman?

Wer bei der Triathlon-WM auf Hawaii starten will, benötigt nicht nur einen Sixpack und starke Ausdauerwerte, sondern auch eine leistungsfähige Kreditkarte. Doch es geht auch günstiger. Was brauche ich wirklich?

Einmal Ironman Hawaii. Das ist der Traum, den Triathleten träumen. Koste es, was es wolle. Einmal am Pier von Kailua-Kona am Start stehen und sich auf die Reise machen über 3,8 Kilometer Schwimmen im offenen Meer, 180 Kilometer Radfahren durch Lavafelder und einen Marathonlauf in brütender Hitze. Dafür opfern Triathleten viel: Zeit fürs Training und viel, viel Geld.

Den Traum zu verwirklichen kostet von Jahr zu Jahr mehr, und der Preis ist in diesem Jahr in eine Höhe geschnellt, die selbst für die meist gut verdienende Triathlon-Klientel erschütternd ist. Wer es zum Ironman Hawaii schaffen will, einem Rennen, das für Profis und Altersklassen-Amateure als Weltmeisterschaft firmiert, muss sich über Jahre einen zumindest semiprofessionellen Trainingszustand erarbeiten und sich dann bei einem Rennen irgendwo auf der Welt qualifizieren.