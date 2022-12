Mythos Ironman bröckelt : Kein Männer-Rennen 2023 auf Hawaii

Das Männer-Rennen um die Ironman-Weltmeisterschaft wird 2023 nicht auf Hawaii stattfinden. Das kündigte der Veranstalter in der Nacht auf Donnerstag an und begründete den Entschluss mit den Erfahrungen aus der WM in diesem Jahr. Die Rennserie bricht damit mit einer weiteren Tradition, nachdem bereits in diesem Jahr erstmals die Rennen der Männer und der Frauen getrennt an zwei Tagen gestartet worden waren.

Grund dafür waren die hohen Teilnehmerzahlen gewesen, nachdem es wegen der Corona-Pandemie 2020 und 2021 auf Hawaii keine WM gegeben hatte. Die WM von 2021 war im Mai diesen Jahres in St. George in den USA nachgeholt worden. 2023 wird es am Geburtsort des Ironman demnach am 14. Oktober nur das Rennen der Frauen geben. Wo die WM-Entscheidung der Männer über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,6 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen fallen wird, ist noch offen.

Ironman bestätigte zunächst nur, dass es nicht auf Hawaii sein wird. Ein Ort werde derzeit noch evaluiert, eine Entscheidung soll im Januar kommenden Jahres bekannt gegeben werden. „Hawaii ist die DNA unseres Sports und wir freuen uns, die erste exklusive WM-Rennwoche der Frauen in Kona zu haben“, sagte Ironman-Präsident und -Geschäftsführer Andrew Messick.

Ob die Athletinnen und Athleten die Freude teilen, bleibt abzuwarten. Der Mythos Ironman lebt nirgendwo so wie auf Hawaii, wo in diesem Jahr die hohen Teilnehmerzahlen – es waren praktisch doppelt so viele Athletinnen und Athleten durch die Aufteilung in zwei Rennen – auch noch mal für noch deutlich höhere Kosten wegen der begrenzten Verfügbarkeiten unter anderem von Unterkünften gesorgt hatten.

„Wir haben gelernt, dass mehr als ein Renntag während der Ironman-Woche für die Gemeinde zu viel ist“, erklärte Hawaiis Bürgermeister Mitch Roth. 2024 sollen dann die Männer auf Hawaii starten und die Frauen an einem anderen Ort. Laut tri-mag.de soll Nizza als Alternative im Gespräch sein.