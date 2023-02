Jetzt kommt’s drauf an im Triathlon. Im Winter werden die Grundlagen gelegt für die neue Saison. Pläne werden geschmiedet bei Profis und Amateuren. Wo soll es hingehen im Frühjahr, im Sommer? Was ist als Höhepunkt geplant, als Ziel? Wie ist der Weg dorthin? Für hiesige ambitionierte Langstreckler – egal ob Profis oder Amateure – ist die Sache meist klar: Ein großer Wettkampf über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen soll es sein, und wer eine Chance sieht, versucht sich für die Ironman-WM zu qualifizieren. Das Ziel aller Träume: Hawaii. In diesem Jahr ist es nur für Frauen zu erreichen, die Männer sind nach Nizza ausquartiert. Eine Business-Entscheidung des privatwirtschaftlich organisierten amerikanischen Ironman-Konzerns, über die noch zu reden sein wird.

Was die großen deutschen Rennen betrifft, so sind die beiden Ironman-Ableger in Frankfurt und Hamburg in ihrer Bedeutung weiter nach hinten gerutscht. Die Rolle des Platzhirsches hat der Rivale aus Roth übernommen. Wenn die Challenge Roth am 25. Juni über die Bühne geht, wird dort ein Starterfeld unterwegs sein, das die Ironman-Veranstaltungen in Hamburg (4. Juni) und Frankfurt (2. Juli) blass aussehen lässt.