Alireza Firouzja : Das große Schach-Talent spielt nicht mehr für Iran

Gleich hinter dem überlegenen Sieger Magnus Carlsen ist Alireza Firouzja in Moskau Zweiter der Schnellschach-WM geworden. Ginge es nach dem Iranischen Schachverband, hätte der 16-Jährige nicht antreten dürfen. Der Weltschachbund (Fide) droht Iran mit Ausschluss, wenn seine Spieler sich in einem offiziellen Turnier wieder weigern, gegen Israelis anzutreten. Weil die Religionsbehörden solche sportlichen Vergleiche nicht dulden, meldete Irans Verband vorsorglich nur für die Frauenwettbewerbe, in denen es keine israelische Beteiligung gab. Um antreten zu dürfen, sagte sich Firouzja von Iran los und spielt bis auf weiteres unter der Fahne der Fide.

Mehr als drei Jahrzehnte lang manipulierte die Fide Auslosungen, um Spielern aus Iran und einigen arabischen Ländern zu ersparen, gegen Israelis gelost zu werden. Anderen Veranstaltern wurde empfohlen, in solchen Fällen die Auslosung zu wiederholen. Seit April untersagt die Fide dieses Vorgehen. Als Erstes griff die neue Regelung beim größten Open der Welt in Karlsruhe. Firouzja wusste, dass ihn sein Verband sperren würde, wenn er gegen Or Bronstein antreten würde und kam erst gar nicht ans Brett.

Sportlich verläuft seine Entwicklung bisher ähnlich steil wie die von Carlsen. Schon mit zwölf Jahren wurde der Junge aus Babol am Kaspischen Meer iranischer Meister. Kürzlich überschritt er mit 16 Jahren als bisher jüngster Spieler 2700 Elo-Punkte und steht auf Platz 29 der Weltrangliste. Laut dem bosnischen Großmeister Ivan Sokolov, der ihn im Auftrag des iranischen Verbands trainierte, erinnern sein taktisches Talent und Spielwitz an den früheren indischen Weltmeister Vishy Anand. Firouzja habe das Zeug, die Nummer eins im Schach zu werden, vorausgesetzt, er werde richtig gefördert.

Ein in Frankreich lebender iranischer Spieler vermittelte ihn an den Klub von Chartres. Seit Juni lebt er mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder in der südwestlich von Paris gelegenen Kleinstadt. Mit Firouzja am Spitzenbrett will Chartres französischer Meister werden. Sein Klubpräsident François Gilles will ihm den früheren Weltmeister Wladimir Kramnik als Coach zur Seite stellen. Was Firouzjas Zukunft betrifft, hält sich der französische Schachverband allerdings bedeckt. Dessen Präsident Bachar Kouatly ist in der Fide ein wichtiger Mittler zur arabischen Welt.

Wenn Schach beiträgt, den Sportboykott gegen Israel zu brechen, wäre das ein Erfolg, den Fide-Präsident Arkadi Dworkowitsch gut gebrauchen kann. Saudi-Arabien konnte der frühere stellvertretende Ministerpräsident Russlands überzeugen, das Sponsoring der Schnell- und Blitzschach-WM fortzusetzen, obwohl er die Wettbewerbe von Riyadh nach Russland verlegte, um israelischen Spielern die Teilnahme zu ermöglichen. Allerdings steht Dworkowitsch vor der pikanten Frage, wie die neuen Standards für den Verband des Sponsors gelten. Zwei saudische Amateure weigerten sich in Moskau, gegen Israelis anzutreten.