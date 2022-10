Nach Kopftuch-Protest : Sorge um iranische Klettermeisterin

Aktualisiert am

Bei der Asienmeisterschaft trat Elnas Rekabi ohne Kopftuch an. Nun ist die Kletterin offenbar auf dem Rückweg nach Teheran, begleitet von widersprüchlichen Meldungen über ihre Situation. Auch ein Instagram-Post wirft Fragen auf.

Weltweit sorgen sich Menschen um die iranische Klettermeisterin Elnas Rekabi. Die 33-Jährige soll sich auf dem Weg zurück in ihr Heimatland befinden. Ihr Pass und Mobiltelefon sollen unter anderem einem Bericht des persischsprachigen Dienstes der britischen BBC zufolge beschlagnahmt worden sein, in anderen Meldungen war auch von einer Festnahme die Rede. Die iranische Botschaft in Seoul wies diese Anschuldigungen kategorisch zurück.

Rekabi und ihr Team würden wie geplant am Dienstag wieder nach Teheran zurückfliegen, hieß es. Der Post der iranischen Botschaft in Seoul, der beruhigende Wirkung haben sollte, war mit einem Foto der Sportlerin versehen – dieses allerdings ist über ein Jahr alt und stammt von den Weltmeisterschaften der Kletterer in Moskau, die im September 2021 stattgefunden haben.

Rekabi hatte im Finale der Asienmeisterschaft in Seoul das für iranische Sportlerinnen obligatorische Kopftuch abgenommen. Dies wurde als Zeichen ihrer Solidarität mit der Frauenbewegung im Iran und den Protesten gegen den Kopftuchzwang gesehen.

In der Nacht zum Dienstag strömten zahlreiche Iraner zum Hauptstadtflughafen in Teheran, um Rekabi als neue Heldin der Frauenproteste zu feiern. Doch die Straßen zum Flughafen waren in der Nacht abgeriegelt, nur Personen mit einem gültigen Flugticket erlaubte die Polizei die Weiterfahrt. Diese Angaben wurden von den iranischen Behörden noch nicht bestätigt.

Unklar, wer den Post verfasst hat

In einer Instagram-Story eines Accounts, der Rekabi zugeschrieben wird, entschuldigte sich die Sportlerin dafür, kein Kopftuch getragen zu haben. „Durch ein unpassendes Timing und einen unvorhersehbaren Aufruf zum Klettern“ habe sie das Kopftuch unabsichtlich nicht getragen, hieß es darin. „Zurzeit bin ich mit dem Team auf dem Weg in den Iran, gemäß dem vorher vereinbarten Zeitplan.“ Es ist unklar, wer den Post verfasst hat und ob er freiwillig verfasst wurde. Beobachter deuteten die Entschuldigung als erzwungene Stellungnahme. Die iranischen Behörden üben regelmäßig Druck auf Aktivisten im In- und Ausland aus, ähnlich war kürzlich mit dem Sänger Shervin Hajipour verfahren worden, der in dem höchst populären Song „Baraye“ (Farsi: Für/Wegen) Gründe für Protest gegen die Herrscher der Islamischen Republik aufgezählt hatte. Auch im Staatsfernsehen werden ähnliche Entschuldigungen veröffentlicht, die von Menschenrechtsgruppen als erzwungene Geständnisse kritisiert werden.

Beobachter rechnen mit einem Ausschluss Rekabis aus der Nationalmannschaft und einem Ausreiseverbot. Kritiker fürchten, dass Rekabi festgenommen und eingeschüchtert wurde. Der internationale Sportkletter-Weltverband (IFSC) hat unterdessen Kontakt zu der iranischen Klettersportlerin Elnaz Rekabi aufgenommen. „Soweit wir wissen, kehrt sie zurück in den Iran, und wir werden weiter beobachten, wie sich die Situation nach ihrer Ankunft entwickelt", heißt es in einer Stellungnahme des Verbandes.

Man versuche aktuell, „die Fakten zu ermitteln". Die Sicherheit von Sportlerinnen und Sportlern stehe „an erster Stelle“, der Verband unterstütze „alle Bemühungen, ein geschätztes Mitglied unserer Gemeinschaft in dieser Situation zu schützen“.

Seit Ausbruch der landesweiten Proteste in Iran haben bereits mehrere prominente Sportler – unter ihnen auch die ehemaligen Fußballprofis Ali Daei, Ali Karimi und Mehdi Mahdavikia – das System wegen der Unterdrückung der Frauenproteste kritisiert und ihre Solidarität mit den Demonstranten verkündet. Etliche Sportlerinnen haben verkündet, unter den gegebenen Umständen nicht mehr für die Islamische Republik Iran antreten zu wollen, zuletzt Arezou Izadi, die Torhüterin der iranischen Eishockey-Nationalmannschaft.