Trotz internationaler Proteste : Ringer Navid Afkari in Iran hingerichtet

Der iranische Ringer Navid Afkari ist trotz einer internationalen Solidaritäts-Kampagne in seiner Heimat hingerichtet worden. Die Todesstrafe gegen den 27-jährigen sei am Samstag in einem Gefängnis in Schiras vollstreckt worden, sagte Staatsanwalt Kazem Mousavi dem staatlichen Fernsehen.

Wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtet, hatte Afkari seine Familie zuletzt am 6. September per Telefon kontaktiert. Der Sportler konnte ihnen mitteilen, dass er im Hochsicherheitsgefängnis Adelabad festgehalten werde, bevor das Gespräch plötzlich unterbrochen wurde. Seitdem fehlte von Afkari jegliches Lebenszeichen.

Afkari soll im Rahmen einer Demonstration 2018 in Schiras gegen die wirtschaftliche und politische Lage im Land einen Sicherheitsbeamten getötet und die Tat auch gestanden haben. Das Geständnis soll jedoch unter Folter erzwungen worden sein, erklärten Menschenrechtsorganisationen zuletzt. Afkari wurde zum Tode, dessen Bruder Vahid zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Dies sorgte weltweit für Entrüstung, in der Kampagne „Rettet Navid Afkari“ wurde diese kanalisiert. Donald Trump forderte den Iran in einem Tweet dazu auf, Afkari nicht hinzurichten. Auch in Deutschland kritisierten Politiker das Vorgehen der iranischen Regierung. Bärbel Kofler (SPD), Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe, hatte über Twitter gefordert, die Hinrichtung auszusetzen. Kai Gehring, Bundestagsabgeordneter der Grünen, kritisierte ebenfalls das „himmelschreiende Unrecht“ und appellierte an die Bundesregierung und die EU, Menschenrechtsverletzungen wie dieser im Iran entgegenzutreten.

Solidaritätsbekundung

Unterstützung erhielt er auch aus dem deutschen Sport. So hatten Athleten Deutschland und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die iranische Justiz aufgefordert, die Hinrichtung auszusetzen. „Wir schließen uns den weltweiten Forderungen von Politik und Sport an“, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann, der Angeklagte verdiene „einen fairen Prozess als eines der grundlegenden Menschenrechte“.

Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland, hatte „alle Athletinnen und Athleten“ dazu aufgerufen, „sich mit Navid Afkari zu solidarisieren: Wenn der friedliche Protest eines Athleten mit Folter und Hinrichtung erwidert wird, dürfen wir nicht schweigen.“

Maximilian Klein, bei Athleten Deutschland Beauftragter für die internationale Sportpolitik, appellierte zudem an das „IOC, die Sportverbände wie United World Wrestling (UWW) oder auch die FIFA sowie Sponsoren, ihren Einfluss zu nutzen, um Navid vor dem Tod zu bewahren“. Ein Land, das Menschenrechte derart mit Füßen trete, „kann nicht Teil der globalen Sportgemeinschaft sein, die sich der Wahrung der Menschenwürde verschreibt“.