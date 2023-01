Protest gegen Regierung : Wie Iran die beste Schachspielerin verlor

Irans beste Schachspielerin Sara Khademalsharieh kehrt nicht in ihre Heimat zurück. Die 25 Jahre alte Großmeisterin war bei den Weltmeisterschaften im Schnell- und Blitzschach in der kasachischen Stadt Almaty zwischen Weihnachten und Neujahr ohne den von ihrem Verband vorgeschriebenen Hijab angetreten, um gegen das brutale Vorgehen der iranischen Regierung gegen die demonstrierende Bevölkerung ein Zeichen zu setzen. Khademalsharieh will vorerst in Spanien bleiben.

Auf den sozialen Medien des Weltverbandes FIDE war weder die Nachricht noch ein Foto von ihr zu finden. Auch dass sich drei iranische Spieler in Almaty weigerten, gegen einen Israeli anzutreten, blieb seitens der Weltschachföderation unkommentiert. Offenbar aus Rücksichtnahme auf den Iranischen Schachverband, der in Almaty den Hauptschiedsrichter stellte und in den Kommissionen der FIDE stärker denn je vertreten ist.