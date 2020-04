Interview mit Zukunftsforscher : „Fußball ist Luxus“

Herr Horx, wie sehen Sie den Sport nach der Corona-Krise?

Ich unterscheide bei meiner Betrachtung zwischen Leistungssport und Alltagssport, also der movement culture, der Körperkultur, die aber auch immer eine Geisteskultur ist. Der Spitzensport, vor allem der Profifußball, aber überhaupt der kompetitive Sport steht vor einer schweren Prüfung, er liegt in der Bedürfnispyramide der meisten Menschen derzeit nicht sehr weit oben. Dafür wächst die Lust an der individuellen Bewegung, daran zu laufen, Fahrrad zu fahren, in die Natur zu gehen, um seinen Körper zu stärken. Denn wir sehen gerade ungefiltert, wie angreifbar wir sind. Menschen müssen Phänomene erfahren und sie erleben, es reicht nicht, sie ideologisch oder moralistisch zu beurteilen. Wir nennen diese Entwicklung Sportivity, es geht nicht mehr nur darum, Rekorde zu brechen, sondern ein neues Lebensgefühl in seinem Alltag zu verankern. Für viele ist die Bewegung gerade das Highlight eines Tages.