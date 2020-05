Aktualisiert am

Sport in der Corona-Krise : Die neue Fremdheit

Ist der andere ansteckend? Begegnungen wie diese zwischen zwei Joggern an der Spree in Berlin werden plötzlich als Bedrohung empfunden. Bild: EPA

Was machen die unter dem Druck der Corona-Krise erzwungenen Veränderungen von Verhalten und Emotionen mit uns? Darüber nachzudenken, ist keine Kritik an den Maßnahmen der Regierung, die bisher von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung getragen werden, sondern richtet sich auf die Zeit danach, wenn die Einschränkungen aufgehoben werden. Können wir damit rechnen, dass wir dann die erworbenen Hemmungen unserer Bewegungen abwerfen und schnell in die alten Bahnen zurückfinden?

Diese Hoffnung unterschätzt möglicherweise die Wirkungen der Verhaltensweisen, die wir in der Zwischenzeit freiwillig, aus Einsicht in ihre Notwendigkeit, übernommen haben. Zu vermuten ist, dass die Kontakteinschränkungen zu erheblichen Veränderungen der Struktur unseres Gefühls und Bewegungslebens führen. Und dass dies gerade bei Sportaktivitäten spürbar wird.