„Ich habe im Training rumgespielt, verschiedene Sprünge ausprobiert. Wir hatten während der Pandemie ja ziemlich viel Zeit zum Trainieren, weil wir zu keinem Wettkampf reisen konnten. Ich habe begonnen, sie in meine Übung einzubauen. Es war klar, dass ich irgendwann einen gymnastischen Sprung als neues Element einreichen würde. Es wurde abgelehnt. Aber ich dachte: Das ist mein Ding; wenn ich jetzt darauf verzichte, dann fühlt sich das wie eine Niederlage an. Ich turne sie wahnsinnig gern, es macht meine Übung originell, und ich finde es toll, dass viele Leute in der Halle darauf warten.“

Der australische Turner Heath Thorpe hat bei der Weltmeisterschaft in Liverpool im vergangenen November eine Serie gymnastischer Sprünge in seiner Bodenübung gezeigt. Sprünge, die wertlos erscheinen, weil sie für Kampfrichter gar nicht existieren. Im Turnen zählen nur jene Elemente, die in Wertungsvorschriften gelistet sind und, je nach Schwierigkeitsgrad, einer bestimmten Punktzahl entsprechen.