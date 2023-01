Dramatik bei Hockey-WM : „Ein extrem krasses Spiel“

Noch mehr Dramatik wäre kaum vorstellbar gewesen. Zwei Minuten und 21 Sekunden vor Schluss schienen die deutschen Hockeyherren beim Stand von 0:2 einer Niederlage entgegenzustreben. Schlimmer noch: Einer Niederlage in einem Weltmeisterschafts-Viertelfinale, ohne dagegen echten Widerstand zu leisten.

Doch der Schein trog. Dass am Ende ein 4:3-Sieg nach Penaltyschießen (2:2 stand es nach regulärer Spielzeit) zu bejubeln war, lag an der famosen Comeback-Qualität samt punktgenau bewiesener Klasse. Im Halbfinale an diesem Freitag (12 Uhr, live auf DAZN) trifft Deutschland nun in Bhubaneswar auf Australien. Die ostindische Kampagne, die möglichst zum ersten Weltmeistertitel seit 2006 führen soll und um ein Haar ein enttäuschendes Ende fand, geht weiter.

„Unglaublich. Es war verrückt“, sagte Kapitän Mats Grambusch. Er und sein drei Jahre jüngerer Bruder Tom hatten die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) mit ihren Treffern erst in Reichweite dieses Coups gebracht. Zwei Minuten und 20 Sekunden vor Schluss verwertete Mats den mit Abstand besten deutschen Angriff zum späten Anschlusstreffer, eine Minute und 39 Sekunden vor Schluss behielt Tom als Schütze vom Siebenmeterpunkt die Nerven. Per Strafecke – 38 Sekunden vor Schluss – hätten die während fast der gesamten Spielzeit offensiv mangelhaft agierenden Deutschen sogar noch die ultimative Wende in diesem Spiel erzeugen können, vergaben aber diese Chance.

Matchwinner mit erster Ballberührung

Nur um im folgenden Penaltyschießen beherzt zuzupacken. Alle vier deutschen Schützen trafen – bei Christopher Rühr, der in der Schlussphase der regulären Spielzeit einen Siebenmeter an die Latte gesetzt hatte, musste dafür der Videobeweis (innerhalb von acht Sekunden muss der Ball die Torlinie überschritten haben) zu Rate gezogen werden. Der eigens für den finalen Shootout eingewechselte Torhüter Jean-Paul Danneberg sicherte den Sieg mit einer Parade durch seine erste Ballberührung bei diesem Turnier. „Ein extrem krasses Spiel, wir sind alle ultrahappy“, sagte der Matchwinner.

Der Bundestrainer hatte viele bange Momente zu durchleben am Rande des blauen Kunstrasens. „Ich bin stolz darauf, was für eine grandiose Mentalität dieses Team entwickelt hat. Die Jungs sind klar und ruhig geblieben und haben unter Druck ihr bestes Hockey gespielt“, sagte André Henning. „Wir haben immer gesagt: Wir wollen eine Turniermannschaft sein. So stelle ich mir das vor. Diese mentale Stärke trägt uns.“

Tatsächlich reichten zwei Minuten und 20 Sekunden sowie Nervenstärke im Penaltyschießen aus, ein Gefühl zu erzeugen, dass dieser deutschen Equipe nun alles zuzutrauen ist. Dabei waren sie unstrukturiert ins Spiel gestartet und gerieten durch Wallace (11.) in Rückstand. Zwar kam das DHB-Team im zweiten Viertel gegen die bis dato noch gegentorlosen Briten im zweiten Viertel etwas besser auf, doch kurz nach der Pause folgte der nächste Nackenschlag durch den Treffer per Strafrecke von Ansell (32.).

Diese Hypothek schien schwer zu lasten auf den Deutschen. Ihr Spiel wirkte zunehmend hilflos, durchsetzt von Ungenauigkeiten und Unkonzentriertheiten. Und so verrannen die Minuten. Bis das nicht mehr für möglich gehaltene Aufbäumen der Deutschen doch noch erfolgte – und wie!