Hockey-Torwart Danneberg : Vorwärts mit Siebenmeilenstiefeln

Viele Interviews sollte der „player of the match“ nicht geben, fand André Henning. „Auf den prasselt gerade schon genug ein, da müssen wir ihn ein wenig schützen“, sagte der Bundestrainer – und beide Aussagen passen ja prima zum Job von Jean Paul Danneberg. Der 20 Jahre alte Wirtschaftsstudent ist Torhüter der deutschen Hockey-Nationalmannschaft, und gegen die Niederlande „prasselten“ im zweiten Spiel der Europameisterschaft in Mönchengladbach in der zweiten Halbzeit genügend Schüsse auf ihn ein. Da hilft die umfangreiche Schutzausrüstung, da helfen aber vor allem auch seine Reflexe. Am Ende stand nach einem fulminanten Start der deutschen Herren mit dem 3:0 zur Halbzeit bereits das spätere Endergebnis fest, an dem der unüberwindbare Danneberg großen Anteil hatte. Wer sonst also sollte nach dem Spiel die besondere Auszeichnung bekommen?

Den Niederländern hatte er mit seinen Paraden zusehends den Glauben geraubt, dass es mit der Aufholjagd nach dem Wechsel noch etwas werden könnte. Nach dem so überraschenden wie enttäuschenden 3:3 gegen Wales hatte Weltmeister Deutschland gegen den Nachbarn und EM-Titelverteidiger unter großem Druck gestanden. Dass trotz des deutlichen Siegs längst nicht alles nach Wunsch verlief, machte aber spätestens die Auszeichnung für Danneberg deutlich. In der zweiten Halbzeit hatten die Niederlande die Partie jederzeit bestimmt, deutsche Ballbesitze dauerten in der Regel nur wenige Momente und Stationen.

Hausaufgaben für die deutsche Mannschaft

„Wir haben ins Turnier gefunden und gleichzeitig ein paar Hausaufgaben für den weiteren Verlauf bekommen. Das ist eine gute Konstellation“, sagte Henning. Als nächste Aufgabe wartet an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) Frankreich, das nach der 0:6-Startniederlage gegen die Niederlande nun Wales 2:0 besiegte. Die letzte Gruppenpartie hat so Viertelfinal-Charakter – bei einem Sieg ist Deutschland Gruppenerster und würde in einem Halbfinale am Freitag dem Olympiasieger Belgien (und Gegner im WM-Finale im Januar in Indien) aus dem Weg gehen. Bei einer Niederlage gegen den Außenseiter Frankreich wäre die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) raus aus den Medaillenrängen.

Das wäre besonders schade für das Hockeyfest, das sie derzeit in Mönchengladbach feiern. In den Schlussminuten der Partie gegen die Niederlande hatten sich die knapp 10.000 Besucher im ausverkauften Hockeypark erhoben und „Oh, wie ist das schön“ intoniert. Auch der Bundestrainer sprach von einem „Gänsehautgefühl“ und freute sich vor allem für seine Spieler. „Das ist doch auch für die Jungs toll. Die haben noch nie ein Heimturnier erlebt, die bekommen nicht viel Geld und stehen jeden Morgen um sieben Uhr auf und gehen laufen.“

Matchwinner mit Einser-Abitur

Für Danneberg ist diese EM der nächste Schritt einer Karriere, in der er mit Siebenmeilenstiefeln vorwärtskommt. Nicht nur auf dem Hockeyplatz – nebenbei hat er auch das Abitur mit einem Notenschnitt von 1,3 abgeschlossen. Dem hockeyfremden Publikum wurde er im Januar bundesweit bekannt, weil er bei der WM als Ersatztorhüter jeweils im Penaltyschießen – dem Pedant zum Elfmeterschießen im Fußball – eingewechselt und im Viertelfinale sowie im Finale prompt zum Matchwinner wurde. Vor diesen kontinentalen Titelkämpfen in Mönchengladbach – der im dichten Terminkalender ersten Heimveranstaltung für deutsche Hockeyspieler seit der EM 2011 – beförderte Henning ihn zur Nummer eins im deutschen Tor. „Es freut mich für ihn und für uns, dass es so gut klappt“, sagt Henning, „das war ja durchaus eine mutige Entscheidung.“ So mutig allerdings auch nicht.

Dass da eins der größten Torwarttalente weltweit heranwächst, war in der Szene seit Längerem bekannt. Danneberg, der mit seinem Torwartkollegen Alexander Stadler ein perfektes und von großer Freundschaft geprägtes Team bildet, hat schließlich nicht nur Stärken im Penaltyschießen, sondern ist auch bei Strafecken oft genug nicht zu bezwingen. Dass sich der U-19-Europameister und Zweite der U-21-WM noch mit der Rolle des Penaltyhelden begnügen musste, lag auch daran, dass er nach seinem Wechsel vom Mannheimer HC zu RW Köln ebenfalls nur zweiter Mann hinter Vincent Vanasch gewesen war, bevor der belgische Weltklasse-Torwart zurück in seine Heimat ging.

Den Kontakt zu seinem Heimatklub TEC Darmstadt, der schon früh für ihn zu klein geworden war, hat Danneberg immer behalten. Als er in Mannheim wegen seines bevorstehenden Wechsels nach Köln freigestellt wurde, spielte er im vergangenen Jahr ein paar Monate mit den Kumpels von früher im Abstiegskampf in der vierten Liga. Beim TEC ist er nach dem WM-Titel mit 20 Jahren Ehrenmitglied geworden, aber ohnehin immer einer von ihnen geblieben. Im Januar wünschte er in der gemeinsamen Whatsapp-Gruppe alles Gute für ein wichtiges Oberligaspiel – am Tag vor seinen spektakulären Taten im WM-Finale.

Weitere Auftritte dieser Art auch bei der EM könnten ihm gleich das nächste Großereignis bescheren. Sollte Deutschland Europameister werden und sich damit direkt für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren, könnte er im Dezember bei der Junioren-WM in Malaysia spielen – falls Henning kein Veto einlegt.