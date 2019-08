Deutsche Hockey-Damen : „Holland hat ziemlich Respekt vor uns“

Die deutschen Hockey-Damen haben dank eines Treffers von Nike Lorenz in der letzten Spielminute des Halbfinales zum 3:2 gegen Spanien das Endspiel der Europameisterschaft am Sonntag gegen die Niederlande (16 Uhr / live in der ARD) erreicht. Die 22-Jährige erinnert sich im Gespräch mit FAZ.NET an den Moment der Entscheidung, und äußert sich zu den deutschen Gold-Chancen gegen die Niederlande.

Haben Sie den Sieg am Freitagabend noch ein bisschen gefeiert oder sind Sie schon voll konzentriert auf das Finale am Sonntag?

Wir sind schon ziemlich fokussiert aufs Finale. Klar gestern, das war ein cooler Step, und wir wollten uns auch kurz freuen und glücklich sein. Aber weil es ja auch so spät wurde, war es wichtig, dass wir einfach runter kamen und früh ins Bett, um uns erholen zu können. Weil der nächste Schritt muss natürlich erst noch gemacht werden.

Im Finale spielen Sie gegen eine Mannschaft, die ihr Halbfinale 8:0 gewonnen hat und sowieso immer Favorit ist: Holland. Beeindruckt Sie so ein Ergebnis?

Nee, so ein Ergebnis beeindruckt uns eigentlich nicht. Wir haben auch gehört, dass es anscheinend absolute Arbeitsverweigerung war von den Engländerinnen. Aber letztendlich darf man sich nicht zu sehr damit beschäftigen. Klar haben die Holländerinnen da bestimmt ein Superspiel hingelegt gestern. Aber ich glaube, Holland hat auch ziemlich Respekt vor uns. Den haben wir uns in den vergangenen Jahren auch erarbeitet. Und deshalb glaube ich, es ist total egal, wer wie im Halbfinale gespielt hat. Beim Finale steht sowieso alles auf null.

Was macht die deutsche Mannschaft so stark, dass sie den Respekt verdient hat?

Ich glaube, schon immer waren wir bekannt für unsere Defensive, dass wir so eine deutsche Mauer gebildet haben, gut verteidigt haben und wenig Tore zugelassen haben. Aber jetzt möchte ich behaupten, über die Pro League haben wir so eine offensive Power entwickelt, mit der mit anderen Nationen mithalten können. Also nicht nur hinten gegenhalten können, sondern vorne auch Druck drauf machen. Wir haben ziemlich viele gute Spieler und haben auch ein richtig gutes Team schaffen können. Wir haben eine konstante Leistung das ganze Jahr abgerufen. Auch das verschafft uns Respekt.

Haben Sie eine besondere Position innerhalb des Teams, die sie dafür prädestiniert, in der letzten Minute Strafecken verwerten zu dürfen?

Nö. Eigentlich nicht. Ich glaube, die hätte auch jede andere schießen können.

In dem entscheidenden Moment, hatten Sie da einen bestimmten Plan, den Sie abspulen wollten, oder haben Sie spontan entschieden, wohin Sie schießen?

Wir haben uns natürlich vorher schon Gedanken gemacht, wo man bei der Torhüterin hin schießen kann und was da unsere Ziele sind. Und den habe ich einfach nur verfolgt, den Plan.

Und der ist aufgegangen.

Der ist aufgegangen.

Wie viele Varianten hätten Sie zur Verfügung, wenn im Finale kurz vor Schluss eine ähnliche Situation auf Sie zukäme?

Muss man immer noch mal gucken. Das ist bei jeder Mannschaft und bei jedem Torhüter anders. Aber so zwei, drei Optionen und Varianten haben wir immer zur Hand.

Jetzt ist das Finale zugleich auch die Olympia-Qualifikation. Ist das doppelter Ansporn oder doppelte Last, und was ist wichtiger?

Dadurch, dass das beides zusammenhängt, denkt man da gar nicht so drüber nach. Erst mal zählt einfach nur der Titel – und dass man dadurch direkt für Olympia qualifiziert ist, ist noch mal so ein ganz netter Sidekick, der einem dann nach 'ner Woche einfällt. Aber ich behaupte mal, die Olympia-Quali würden wir auch so irgendwie schaffen. Aber den Titel am Sonntag, den will jeder wirklich ganz dolle.

Was steht noch an bis zum Anpfiff?

Ein paar Besprechungen, Regenerationen, Physio, noch mehr Besprechungen – und genießen.