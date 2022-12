Finalsieg gegen Niederlande : Die „Danas“ sind Europas Königinnen

Hockey-Rekord-Nationalspieler : Der besondere Abschied des Tobias Hauke

Eigentlich hat Tobias Hauke das Nationaltrikot schon an den Nagel gehängt, doch in seiner Heimat lockt ein verheißungsvoller letzter Auftritt. Was er danach machen wird, weiß er schon: „An meiner Geduld arbeiten.“