Nach dem enttäuschenden Unentschieden zum Auftakt findet das deutsche Hockey-Team bei der Heim-EM zurück in die Spur. Nach dem Sieg gegen die Niederlande stehen sie nun sogar auf Gruppenplatz eins.

Malte Hellwig (l) im Duell mit dem Niederländer Jonas De Geus beim Vorrundenspiel der Hockey-EM in Mönchengladbach. Bild: EPA

Mit dickem Ausrufezeichen Richtung Gruppensieg: Deutschlands Hockey-Weltmeister haben im zweiten Vorrundenspiel der Heim-EM gegen die Niederlande in die Spur gefunden und dem Titelverteidiger keine Chance gelassen. Durch ein überzeugendes 3:0 (3:0) im Klassiker hat das Team von Bundestrainer Andre Henning den angepeilten Gruppensieg vor dem dritten Spiel gegen Frankreich am Dienstag (19.30 Uhr) wieder in eigener Hand.

Justus Weigand (2.), Niklas Wellen (5.) und Malte Hellwig (28.) trafen vor knapp 10.000 Zuschauern im ausverkauften Hockeypark von Mönchengladbach für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die zum Auftakt überraschend nicht über ein 3:3 gegen Außenseiter Wales hinausgekommen war. Das Team nahm damit wieder auf den ersten EM-Titel seit 2013 und die direkte Olympia-Qualifikation.

„Wir wollen den Funken überspringen lassen“, hatte Henning gefordert – und sein Team tat ihm zwei Tage nach der enttäuschenden Wales-Partie von Beginn an den Gefallen. Deutschland erwischte vor frenetischem Publikum einen Traumstart.

Hockey-Frauen mit besserem EM-Start

Nur 61 Sekunden dauerte es, da übertölpelte der Mannheimer Weigand seinen Manndecker und drückte den Ball zum 1:0 über die Linie. Kurz darauf fand Topstürmer Wellen mit einer scharfen Hereingabe einen niederländischen Fuß – und der Ball nach nicht einmal fünf Minuten zum zweiten Mal den Weg ins Tor.

Weil Deutschland nach dem Blitzstart ein wenig den Fuß vom Gas nahm, durfte im Anschluss auch der zuletzt eigentlich sehr formstarke Weltranglistenerste ein bisschen mitspielen. Zum Ärger der zahlreichen in orange gekleideten Fans aus den hockeyverrückten Niederlanden sprang dabei aber nichts Zählbares heraus – im Gegenteil: Immer wieder liefen die Gäste in Konter des nun tiefstehenden Weltmeisters hinein. Hellwig nutzte einen davon kurz vor der Pause zum dritten deutschen Treffer.

In Hälfte zwei ließ es das DHB-Team ruhiger angehen, die Niederlande kontrollierten Ball und Gegner, an der offensiven Harmlosigkeit von Oranje änderte sich jedoch nichts. Deutschland brachte den Sieg locker ins Ziel.

Die deutschen Frauen, die in Mönchengladbach ebenfalls um den EM-Titel kämpfen, erwischten mit zwei Siegen einen noch besseren Turnierstart als ihre männlichen Kollegen. Gegen Irland reicht dem Team von Bundestrainer Valentin Altenburg am Dienstag bereits ein Punktgewinn zum Gruppensieg.