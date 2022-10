Sippels Sportstunde : Wie gelingt der Marathon-Start?

Aktualisiert am

Auch in höherem Alter möglich: eine Teilnahme an einem Marathon Bild: AP

Eine Kollegin macht ein Ausdauerprogramm, das vielleicht auch etwas für Fußballprofis wäre. Jeden Abend bedient sie in einem Frankfurter Familien-Lokal die Gäste, trägt Teller mit Grüner Soße hin und her, bringt Apfelweingläser zum Tisch, fragt, ob’s noch was sein darf, nur um dann wieder zur Theke zu eilen – da kommen Kilometer zusammen. Das ist die Grundlage für ihre Marathon-Vorbereitung. Pah, werden Sie nun denken. Aber sie hat tatsächlich schon einen Marathon geschafft. Nun trainiert sie für den Frankfurt-Marathon, geht nebenbei joggen und hat schon einen kürzeren Probelauf absolviert.

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Doch diese Vorbereitung funktioniert nicht für jeden, die meisten sitzen lieber im Restaurant, statt dort zu bedienen. Wie sollen diese fußfaulen Läufer sich also vorbereiten? Jo Schindler, Organisator des Frankfurt Marathons, muss es wissen. Er organisiert nicht nur, sondern läuft auch selbst. Bevor es überhaupt losgehe, müsse man sich fragen: „Wie bringe ich mein persönliches Leben und die Vorbereitung zusammen?“, sagt Schindler.