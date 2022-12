Hindernisläuferin Lea Meyer : „Es war das Rennen meines bisherigen Lebens“

Jedes einzelne Hindernis, das Sie auf den letzten Runden im Endlauf der Europameisterschaft von München überlaufen hatten, wurde vom Publikum bejubelt wie ein Treffer des deutschen Fußball-Nationalteams. Hätten Sie jemals damit gerechnet, dass Sie so eine Begeisterung auslösen könnten auf dem Weg zur Silbermedaille?

Niemals. Vor allem nicht in so einem Umfang. Das war schon Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht, dass die Deutschen so sehr für die Leichtathletik zu begeistern sind. Das war schon echt sehr speziell und kommt bestimmt in meiner Karriere so auch nicht noch mal vor.