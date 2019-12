Aktualisiert am

„Ich trage eine chronische Unzufriedenheit in mir“

Hawaii-Siegerin Anne Haug : „Ich trage eine chronische Unzufriedenheit in mir“

Hawaii-Siegerin Anne Haug treibt im Training nicht der Gedanke an den nächsten Sieg an, sondern das Streben, besser zu werden. Für Doping-Sünder hat sie kein Verständnis. „Wer im Sport absichtlich betrügt, sollte für immer gebannt werden“, sagt sie im Interview.

Frau Haug, wir erreichen Sie im Trainingslager auf Lanzarote an einem Entlastungstag. Was darf man darunter verstehen?

Ich war heute früh im Gym und habe eine Stunde Krafttraining gemacht. Am Nachmittag werde ich fünfeinhalb Kilometer schwimmen, danach eine Stunde Physiotherapie, dann noch ein bisschen Yoga. Nach so einem Entlastungstag kommt dann ein Dreitageblock mit drei bis vier Einheiten am Tag, da kann ich im Winter, wenn das Training ziemlich umfangorientiert ist, schon mal fünf, sechs Stunden auf dem Rad sitzen.