Skandal um Trainer im Handball : Hat der Verband weggeschaut?

Aktualisiert am

Handballtrainer André Fuhr wird von Spielerinnen psychische Gewalt vorgeworfen. Es geht um Bedrohungen, Beschimpfungen und Bedrängungen. Nun gerät der Deutsche Handballbund in dem Fall unter Druck.

Der „Fall André Fuhr“ hat den Deutschen Handballbund (DHB) mit voller Wucht erfasst. Was Anfang September wie Missbrauchsfälle in der Bundesliga der Frauen bei Borussia Dortmund gewirkt hatte, wurde spätestens am Wochenende durch die Berichterstattung im „Spiegel“ auch zu einem Problem des DHB, denn Fuhr arbeitete von September 2019 bis zu seinem Rückzug drei Jahre später als Honorartrainer der weiblichen U-20-Nationalmannschaft.

In diese Zeit fallen die jüngsten Vorwürfe des Machtmissbrauchs beim BVB, die die Nationalspielerinnen Amelie Berger und Mia Zschocke aufgebracht hatten. Zum Verband geholt hatte Fuhr damals DHB-Sportvorstand Axel Kromer. So geriet Kromer unter Druck: Hatte er nichts von den Vorwürfen gegen Fuhr gewusst? Oder zu lange gezögert, ihnen nachzugehen?