Aktualisiert am

Geldprobleme in Norwegen

Geldprobleme in Norwegen :

Geldprobleme in Norwegen : Handball-Millionenprojekt droht zu scheitern

Im norwegischen Kolstad wollten sie mit Masterplan und Millionen an die kontinentale Spitze. Nun werden Gehälter gekürzt, Top-Stars auf dem Markt angeboten. Ein schlechtes Signal für den europäischen Handball.

Die Ziele sind sehr hoch – oder sollte man jetzt schon sagen: Sie waren sehr hoch? Die Handballszene schaut erschrocken nach Trondheim, denn der dortige Klub Kolstad IL steht – gespickt mit Topstars um Sander Sagosen – vor einer finanziell schwierigen Situation: In der anstehenden Saison sollen Sagosen und Co auf 30 Prozent Gehalt verzichten. Von 2024/25 an dann auf 20 Prozent.

„Das ist eine brutale Nachricht für alle Spieler und alle Beschäftigten“, sagte Sagosen gegenüber „Adresseavisen“ aus Trondheim. Den Verein deswegen verlassen wolle er aber auf keinen Fall. Sagosen hat noch kein Spiel für Kolstad bestritten, denn er ist ja erst vor ein paar Wochen aus Kiel nach Norwegen gewechselt.

Schockwelle in der Bundesliga

Als die Handballabteilung von Kolstad IL im Herbst 2021 verkündete, mit Millionen norwegischen Kronen der Supermarktkette Rema 1000 einen europäischen Spitzenklub zu bauen, sendete das eine Schockwelle durch die Bundesliga: Wer würde zu einem Angebot des kommenden Giganten schon „Nein“ sagen?

Tatsächlich verloren deutsche Spitzenklubs daraufhin Spieler um Spieler an das Projekt – vor allem Norweger, denn wie hatte Sagosen gesagt: „Das beste Argument für einen Wechsel kann kein deutscher Klub toppen: Wir Norweger spielen wieder zu Hause.“

In einer ersten Absetzbewegung folgten im Sommer 2022 der Magdeburger Abwehr-Experte Magnus Gullerud und der Flensburger Torwart Torbjørn Bergerud dem Ruf des Geldes – und der Heimat. Im Juni nun schlossen sich Sagosen und die Flensburger Magnus Rød und Gøran Søgard an und zogen nach Trondheim. Trainiert von Christian Berge, der dafür seinen Job als norwegischer Nationaltrainer aufgab, sollte am Ende eines Dreijahresplans 2026 der Gewinn der Champions League stehen. Kein norwegischer Spieler schien zu teuer.

Ins Schlingern geraten

Doch seit der Vorwoche wackelt das Konstrukt, an dessen Stabilität kaum einer gezweifelt hatte – weil das Investment des Supermarktgiganten doch so überzeugend und sogar steigerbar wirkte und man von skandinavischen Vereinsführungen seriöses Handeln gewohnt ist. Seit einigen Tagen werden gezielt Spieler von Kolstad in Europa angeboten, weil der Verein mit seinen hochfliegenden Plänen ins Schlingern geraten ist.

Die Kürzungen müssten sein, weil Kolstad zum einen weniger Einnahmen aus dem Sponsoring erzielt habe, zum anderen der ungünstige Wechselkurs der norwegischen Krone, der Krieg in der Ukraine und die hohen Energiepreise zu­sätzliche Kosten verursacht hätten, hieß es. In den vergangenen drei Jahren hatte Kolstad seine Lohnkosten von einer Million Euro auf fünf Millionen Euro steigern können – dass mit den Spitzenverdienern Sagosen, Rød und Søgard eine abermalige Erhöhung nötig gewesen wäre, ist naheliegend.

Finanzielle Schwierigkeiten soll der Klub dabei schon rund um Weihnachten gehabt haben, berichteten norwegische Zeitungen am Donnerstag. Damals soll der Klub einen Kredit von zwei Millionen Kronen aufgenommen haben, um positives Eigenkapital zu bilden. Das ist eine Anforderung des norwegischen Handballverbands.

Verträge werden geprüft

Alle Spieler und Beschäftigten, die bei Kolstad mehr als 700.000 Kronen brutto im Jahr verdienen (63.000 Euro), sind nun zu Gesprächen bezüglich des Gehaltsverzichts gebeten worden. Die norwegische Spielergewerkschaft ist eingeschaltet, um zu prüfen, ob die Verträge noch rechtens sind, denn derartige Einbußen könnten einem Vertragsbruch seitens des Vereins gleichkommen – dann wären die Kolstad-Handballspieler frei, sich neue Klubs zu suchen.

Mehr zum Thema 1/

In Deutschland sieht man die Kolstad-Krise differenziert. Die norwegische Liga solle prüfen, ob Kolstad die Lizenzkriterien erfüllt habe, sagte Frank Bohmann, der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL). Manager aus der Bundesliga hielten sich mit einem Urteil bislang zurück. Für die meisten Spitzenklubs wäre eine Ad-hoc-Rückkehr der abgewanderten Stars gar nicht finanzierbar.

Aus Wettbewerbssicht wäre eine Pleite der Norweger ein schlechtes Signal für den europäischen Handball. Starke, ausgeglichene Ligen in möglichst vielen Ländern schweben dem Kontinentalverband EHF vor, um einen möglichst großen Markt zu bedienen. Da war Kolstad aus dem reichen Norwegen ein willkommener Gast; prompt erhielten sie die Wildcard zur erstmaligen Teilnahme an der Champions League.

Nun steht Kolstad schon vor dem eigentlichen Beginn sinnbildlich dafür, wie knifflig es ist, Profihandball jenseits der funktionierenden Ligen in Deutschland und Frankreich zu etablieren – aktuell müssen auch die europäischen Schwergewichte Barcelona, Kielce, Paris und Aalborg sparen. Spieler dieser Klubs wurden und werden auf dem Mark angeboten. Als Adressat ist Kolstad ausgeschieden.