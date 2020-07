Großer Ärger um Handball-Regel : 7:6? Weg damit!

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft brauchte damals in Varazdin Tore, um die führenden Spanier Mitte der zweiten Halbzeit einzuholen. Also riskierte Bundestrainer Christian Prokop etwas: Er brachte den siebten Feldspieler. Dafür musste der Torwart auf die Bank. Die Überzahl ging nach hinten los. Prokops Sieben verspielte Ball um Ball. Die Spanier trafen dreimal ins leere Tor. Der Deutsche Handballbund (DHB) verpasste das Halbfinale. Was die Auswahl bei der Europameisterschaft 2018 in Kroatien erfolglos anwendete, könnte bald abgeschafft werden.

Seit 2016 lässt der Internationale Handballverband (IHF) den Wechsel des Torwarts gegen einen siebten Feldspieler zu. Es war als taktische Variante und spektakuläre Neuerung gedacht. Inzwischen stößt es viele Trainer ab. Zu den schärfsten Kritikern gehört Bundestrainer Alfred Gislason. Er sagt: „Ich glaube nicht, dass die Regel das Spiel attraktiver gemacht hat. Im Gegenteil. Der Handball ist dadurch langsamer geworden.“ Auch Frauen-Bundestrainer Henk Groener kann dem 7:6 wenig abgewinnen. Eine ganze Reihe Bundesligatrainer und europäischer Coaches sprach sich jüngst in einer Umfrage der „Handball-Woche“ dafür aus, die Regel zurückzunehmen.

„Es wird mir zu viel Stehhandball gespielt“

Bei der IHF ist das angekommen. „Wir sind mitten in der Diskussion“, sagte Dietrich Späte dem „Deutschlandfunk“. Späte ist Vorsitzender der Methodik-Kommission der IHF. Beim Weltverband will man die Regel überdenken, auch wegen des öffentlichen Drucks, der durch die mehrheitliche Meinung der Trainer und die begonnene Diskussion entstanden ist. Allerdings hält Späte den Kritikern entgegen, dass pro Spiel im Durchschnitt nur zehn Prozent der Tore im 7:6 erzielt wurden. Das habe eine Auswertung der WM 2019 ergeben. In den nationalen Ligen dürfte die Zahl indes höher liegen, denn Vereinsmannschaften haben viel mehr Zeit, um das 7:6 einzustudieren.

In der Bundesliga gehört Maik Machulla zu den Ablehnern der Regel. Er vermisst Dynamik und Action auf dem Spielfeld, taktische Feinheiten blieben auf der Strecke: „Es wird mir zu viel Stehhandball gespielt. Die 1:1-Situationen, für die wir junge Handballer ausbilden, bleiben beim Spiel 7:6 auf der Strecke.“ Der Coach der SG Flensburg-Handewitt sieht die Abwehrarbeit als zentralen, interessanten Teil des Handballs. Etwas riskieren, offen decken, weit vom eigenen Kreis herausrücken, Spielzüge des Gegners erahnen: das gehört für Machulla zum modernen Handball. Wenn der Gegner ständig im 7:6 spiele, schwächt das seiner Meinung nach Teams mit offensiver Abwehr: „Wir müssen uns dann sehr defensiv aufstellen.“

Machulla war vom Start der Regel weg kein Freund des 7:6. Er lässt es selten spielen, kaum trainieren. Auch seine Spieler lehnen es ab. Seine Beobachtung ist, dass das eigene Angriffsspiel statischer werde, sobald die Konstellation 7:6 eintritt: „Du schläferst dich selbst ein und nimmst diese Schläfrigkeit mit rein in deine nächste Abwehraktion.“