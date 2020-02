Handball-Trainer Schwalb : Comeback nach 2104 Tagen

Wer Martin Schwalb zuletzt bei den Spielen des HSV Hamburg in der zweiten Handball-Bundesliga oder auf seinen Stationen als Sky-Experte gesehen hatte, stellte sich die Frage, ob das für ihn alles sein könne: diese beiden Aufgaben als Präsident des HSV und Fernsehfachmann. Denn Martin Schwalb wirkte längst wieder kraftvoll, selbstbewusst und meinungsstark wie eh und je. Und mit 56 Jahren gehört diese schillernde Figur des deutschen Handballs längst noch nicht zu den Vorruheständlern. Doch wählerisch ist Schwalb schon immer gewesen. Er hat als Trainer einen Namen, hat Erfolge vorzuweisen und ist finanziell nicht darauf angewiesen, das erstbeste Angebot anzunehmen.

Davon habe es einige gegeben, verriet Schwalb nun am Dienstagnachmittag, als herauskam, dass es ihn 2104 Tage nach seinem letzten Auftritt als Trainer zurück ins Geschäft drängt: Als Coach der Rhein-Neckar Löwen übernimmt der frühere Nationalspieler wieder einen deutschen Spitzenklub. Schwalb unterschrieb bei den Löwen einen Vertrag bis einschließlich 30. Juni 2021. Schon an diesem Mittwochabend im EHF-Pokal gegen Cuenca wird Schwalb seine neue Mannschaft in Mannheim kennenlernen. Danach folgen Bundesliga-Heimspiele gegen Hannover und Leipzig, bevor sein Team sich am Sonntag, den 8. März um 13 Uhr in der Kieler Ostseehalle vorstellt – welch ein reizvolles Duell zwischen dem THW und den Löwen mit diesem Mann auf der Bank, der in seiner Zeit als HSV-Coach den Kielern schon so oft die Stirn geboten hat.