Es gibt sie im Handball immer wieder, die unwahrscheinlichen Sieger – den Kreisläufer, der eigentlich die Bank drückt, den jungen Rückraumwerfer, der über sich hinauswächst. Oder David Späth, den dritten Torwart der Rhein-Neckar Löwen. Jüngst hat Bundestrainer Alfred Gislason den langen Blondschopf erstmals zur Nationalmannschaft eingeladen; ein wenig schnuppern solle der Junglöwe im Kreis der Großen.

Für alle, die David Späth noch nicht kannten, gab es am Wochenende in Köln die Gelegenheit: Als den Löwen im Finale des DHB-Pokals am Sonntagabend das Wasser bis zum Hals stand, brachte deren Trainer Sebastian Hinze seinen Keeper Nummer drei. Späth hielt plötzlich alles. Vor allem den letzten Wurf der regulären Spielzeit. Es stand 27:27, der SC Magdeburg bekam Sekunden vor Schluss einen Siebenmeter: Kay Smits gegen David Späth, ein Duell um alles. Späth riss das rechte Knie hoch und lenkte den Ball mit der Kniescheibe ab. Verlängerung. Und wieder hielt Späth. Es gab Siebenmeterwerfen.

Wieder eine Nummer im deutschen Handball

In diesem Nervenspiel waren die Löwen aus Mannheim vor 19.750 Fans in der kochenden Arena in Köln-Deutz einen Tick kühler und brachten alle Fünfe Würfe im Magdeburger Tor unter. So hieß der Triumphator dieses packenden Duells Rhein-Neckar Löwen – weil der beste Magdeburger, Gisli Kristjansson, seinen Strafwurf vergab und „Löwe“ Albin Lagergren anschließend verwandelte, gab es glückliche Gesichter in Gelb und Blau. Der Klub aus Mannheim gewann 36:34 (27:27, 31:31). Zum zweiten Mal nach 2018 nahmen die Spiel den Pokal in den Arm. Belohnt wird dieser Coup mit der Teilnahme an der European League in der kommenden Saison und einem Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro.

Da strahlte Trainer Sebastian Hinze, da jubelten die Fans. Hinze hat in seinem ersten Jahr in Verantwortung aus dem Mannheimer Großklub wieder eine Nummer im deutschen Handball gemacht, nachdem die Jahre seit der Meisterschaft 2017 dürftig gewesen und von vielen Trainerwechseln gekennzeichnet waren. Tempo, Teamgeist und Abwehrhärte hat Hinze den Löwen beigebracht, und hätte es zuletzt nicht drei Niederlagen nacheinander in der Bundesliga gegeben, wäre sein Team weiterhin ein ernsthafter Bewerber für die Meisterschaft.

Dass nicht deren arrivierte Keeper Mikael Appelgren oder Nationaltorwart Joel Birlehm die Helden des Abends waren, sondern Späth, konnte der kaum glauben: „Ich kann dieses überragende Gefühl gar nicht in Worte fassen“, sagte er, der im Spiel in Adrenalin gebadet und immer wieder die Fans in der Löwen-Ecke angefeuert hatte: „Wir arbeiten als Torwart-Trio jeden Tag zusammen, ich schaue mir von ihnen so viel ab, und nun stehe ich hier und bin Pokalsieger.“

Ähnlich geschafft und glücklich resümierte Trainer Hinze seinen ersten großen Erfolg im Profihandball: „Wir haben einen unfassbaren Fight gegen eine der besten Mannschaften der Welt geliefert. Ich bin glücklich. Als Spieler war ich zu schlecht, um bei solch einem Ereignis auf dem Feld zu stehen, und jetzt stehe ich hier als Pokalsieger bei einem solchen Event in einer solchen Arena. Das ist Wahnsinn.“

Schon im Halbfinale am Samstag gegen die SG Flensburg-Handewitt hatte man den Löwen beim 38:31 angemerkt, dass sie die Niederlagen in der Liga gegen den HSV, in Lemgo und gegen Gummersbach (37:42) unbedingt abschütteln wollen. Hinze sagte: „Wir haben die ganze Woche gesagt, dass es in Köln von vorn losgeht.“

Das gelang mit einem in beiden Partien starken Regisseur Juri Knorr (der auch am Sonntag im Finale im Siebenmeterwerfen traf), mit einer betonharten Abwehr um den unterschätzten Schweden Olle Forsell Schefvert und insgesamt einer Einstellung, die eines Champions würdig war. Für Flensburg ist der dritte Platz nach dem deutlichen Sieg gegen den TBV Lemgo am Sonntagmittag nur ein schwacher Trost; die Magdeburger kämpfen noch in der Champions League um den Einzug ins Final-Four Mitte Juni und wollen im Rennen um die Meisterschaft ebenfalls ein Wörtchen mitreden.

Am Sonntag wirkte Trainer Bennet Wiegerts Mannschaft in den entscheidenden Momenten einen Tick zu ersatzgeschwächt – ohne die Stammkräfte Omar Ingi Magnusson, Magnus Saugstrup und dem zweiten Kreisläufer Oscar Bergendahl reichten die Kräfte nicht, um die Löwen in 60 Minuten zu bezwingen.