Hendrik Pekeler im Interview : „Von Vaterlandsverräter bis Hurensohn“

Wie ist es, die Hoffnung des deutschen Handballs zu sein? Der vertraute Innenblock mit Ihnen und Patrick Wiencek ist zurück im Nationalteam, viele Leute denken, da läuft es doch von selbst.

Wir sind keine Heilsbringer. Wir sind eingespielt. Wir wissen, wie der andere tickt. Es hilft auch, dass Steffen Weinhold neben mir steht. Mit ihm funktioniert es blendend. Aber was hilft es uns, wenn wir in der Abwehr besser stehen und dafür vorn einen Schritt zurück machen?

Für den deutschen Handball steht bei der Olympia-Qualifikation am kommenden Wochenende in Berlin so viel auf dem Spiel wie lange nicht. Spüren Sie diesen Druck?