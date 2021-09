Handball-Champions-League : Die Jagd nach Geld und Krone

Aktualisiert am

Der THW Kiel und die SG Flensburg starten mit großen Ambitionen in die Champions League-Saison. Während Flensburg eine Gruppe mit Schwergewichten teilt, ist der Start für Kiel leichter.

Mit dem Supercup ist dem THW Kiel der erste Titel in der laufenden Saison schon sicher. Nun starten sie auch in die Champions-League. Bild: dpa

Sorgen wegen beschwerlicher Reisen und englischer Wochen schiebt Maik Machulla beiseite, wenn er an die Champions League denkt. Er sagt: „Wir haben den Hunger, dort zu spielen. Das ist das Beste und Größte, was du erreichen kannst. Es macht Riesenspaß. Ich freue mich auf die Spiele gegen die Topteams. Wenn du da mal warst, willst du immer wieder hin. “

Das große Vergnügen beginnt für die deutschen Handballklubs an diesem Mittwoch. Der THW Kiel startet mit dem Spiel bei Meshkow Brest, am Donnerstag spielt die SG Flensburg-Handewitt von Machulla gegen Titelverteidiger FC Barcelona. Und für die Fans gibt es eine gute Nachricht: Nach langer Zeit sind einige Spiele der deutschen Klubs wieder im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen – den Anfang macht der Sender Servus TV mit dem Kieler Spiel. Neun weitere Begegnungen folgen.

Unterschiedliche Voraussetzungen

Die SG hat eine Gruppe mit Paris, Barcelona, Kielce und Veszprem erwischt – lauter Schwergewichte unter den insgesamt sieben Vorrunden-Gegnern, bis Ende Februar der Gruppensieger ins Viertelfinale springt, während die Zweit- bis Sechstplatzierten der beiden Gruppen ins Achtelfinale einziehen.

Allein schon um dem Terminstress im Frühjahr aus dem Weg zu gehen, wirkt das Erreichen des ersten Ranges wie der Hauptgewinn. Der THW hat die leichtere Staffel ergattert und gilt als Favorit auf den begehrten Spitzenrang. Ohne Verletzte und ohne Zugänge geht Jichas Mannschaft in die neue Saison – beste Voraussetzungen für die Jagd auf alle drei Trophäen.

Es ist nicht nur die Attraktivität der Gegner, die die Champions League strahlen lässt. Dank des TV- und Sponsorenvertrages des Europäischen Handballverbandes bietet der Wettbewerb nun im zweiten Jahr attraktive Prämien an. Als die Kieler Ende 2020 siegten, strichen sie alles in allem etwa eine Dreiviertelmillion Euro ein. Schon der Weg durch die Gruppenphase lohnt sich. Champions League klingt nicht nur gut, sondern füllt auch die Kassen. Das wissen auch die nationalen Verfolger der Kieler und Flensburger. Selbstbewusst nennen der SC Magdeburg und die Füchse Berlin das Erreichen der Champions League als Vorhaben; auch die Rhein-Neckar Löwen wollen dorthin zurück.

Zwar ist der zweite europäische Wettbewerb aufgewertet worden, die European League, doch vom Prestige und den Einnahmen liegt die Meisterklasse deutlich drüber. Bei ihrem Etat von 7,5 Millionen Euro ist die SG auf dieses Geld angewiesen. „Der Anspruch an die Mannschaft ist deshalb jedes Jahr, europäisch zu spielen“, sagt der Flensburger Geschäftsführer Dierk Schmäschke, „das sollte grundsätzlich Champions League heißen, kann aber auch mal die European League sein.“

Druck sei das nicht, sagt Trainer Machulla: „Wir haben uns diese Erwartungshaltung erarbeitet.“ Die Kieler mit ihrem Budget von geschätzten elfeinhalb Millionen Euro erst recht. Bei aller Diskussion um die Belastung können es sich beide Vereine nicht leisten, auf die garantierten sieben Heimspiele in der Champions League zu verzichten, denn ihre Etats sind stark zuschauerfinanziert. Auch deshalb ist die Rückkehr der Fans in die Hallen so elementar.

Alle drei Tage antreten, um den Etat zu sichern: Das ist ein Teufelskreis, in dem Flensburg zuletzt feststeckte und einen hohen Preis zahlte – als es drauf ankam, hatte Machulla nur noch drei fitte Rückraumspieler. Nur drei der sieben Rückraumspieler werden am Donnerstag gegen Barcelona einsatzfähig sein, weil Rød, Søgard, Møller und Semper fehlen. Zunächst bleibt Machulla nichts anderes übrig, als wieder an die „unglaubliche Mentalität“ der Flensburger Mannschaft zu appellieren. Aber ihm ist klar: „Eine Saison wie die letzte werden wir nicht überstehen.“