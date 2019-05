Am Wochenende kommt der Handball zurück in sein Wohnzimmer, aber es wird eine seltsame Party: Das zehnte Champions-League-Final-Four in Köln, das dritte nacheinander ohne deutsche Beteiligung. Was sagt das über den deutschen Handball?

Wir sehnen uns alle danach, dass eine deutsche Mannschaft mal wieder ins Final Four kommt. Dass die Rhein-Neckar Löwen zwei Mal nur ins Achtelfinale gekommen sind und Flensburg jetzt im Viertelfinale ausgeschieden ist, ist aus deutscher Sicht sehr bitter. Dass das in den letzten Jahren immer wieder eingetreten ist, liegt unter anderem daran, dass in der Bundesliga im Moment nicht die internationale Spitze spielt.