Start der Handball-Bundesliga : Magdeburg siegt deutlich – Aufsteiger patzen

Aktualisiert am

Mit einem klaren Sieg hat sich der SC Magdeburg zum Auftakt der neuen Saison an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga gesetzt. Für die Aufsteiger Balingen-Weilstetten und Nordhorn-Lingen verlief der Start weniger erfolgreich.

Der SC Magdeburg ist souverän in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Der Mitfavorit auf den Meistertitel setzte sich am ersten Spieltag am Donnerstagabend vor 5922 Zuschauern mit 38:26 (17:12) gegen Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten durch. Das Team von Trainer Bennet Wiegert ist damit zumindest bis Sonntag Tabellenführer.

Magdeburg begann mit Neuzugang Christoph Steinert auf Halbrechts, sonst setzte Trainer Bennet Wiegert auf bewährte Kräfte. Der SCM aber kam nicht gut ins Spiel, lag wegen Unkonzentriertheiten rasch hinten (0:3/4.). Magdeburg drehte die Partie, konnte sich aber erst nach fast zwanzig Minuten einen kleinen Vorsprung erspielen (10:8/20.). Auch dank Torhüter Jannick Green, der elf Paraden zeigte, lag der SCM zur Halbzeit dann deutlich vorn.

Nach der Pause nutzte Magdeburg die neue Breite im Kader und schonte einige Spieler. Am Spiel änderte das nichts, der SCM baute seinen Vorsprung weiter aus (22:14/38.) und siegte ungefährdet. Bester Werfer der Magdeburger waren Marko Bezjak und Michael Damgaard mit je sechs Treffern.

Lemgos Neuzugänge schlagen ein

Neben Balingen-Weilstetten musste auch ein weiterer Aufsteiger zum Saisonstart eine Niederlage hinnehmen. Die HSG Nordhorn-Lingen unterlag dem Bergischen HC in heimischer Halle mit 21:26 (12:13). Dem HSG-Team des neuen Trainers Geir Sveinsson halfen auch die sieben Tore des besten Torschützen Pavel Mickal nicht zum Erfolg.

Im dritten Auftaktspiel der neuen Spielzeit setzte sich der TBV Lemgo vor allem dank seiner starken Neuzugänge mit 32:28 (15:17) bei der HSG Wetzlar durch. Überragender Spieler der Gäste war Bobby Schagen, dem elf Treffer gelangen. Zweitbester Schütze des TBV war der ebenfalls neu verpflichtete Bjarki Elisson mit sieben Toren.