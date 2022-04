Haftstrafe für Boris Becker : Wie aus dem Märchen ein Drama wurde

Es gibt nur wenige Momente, die sich in das kollektive deutsche Sport-Gedächtnis derart eingebrannt haben, wie der Matchball Boris Beckers zum ersten Wimbledonsieg 1985. Das Wippen vor dem Aufschlag, die Trippelschritte auf dem Weg zum Netz, der Jubel im Hohlkreuz mit ausgestreckten Armen. Ein Moment, der Boris Becker auf einen Schlag zu einem der größten Sport-Stars der Nation machte. Aus dem „17-jährigen Leimener“ ist zwar längst ein „54-jähriger Londoner“ geworden. Doch Wimbledon 1985 wirkt bis heute. Und wer verstehen will, wie der Held von damals in der Gegenwart so tief fallen konnte, der landet dabei unweigerlich wieder bei der berühmten Szene vom Centre Court.

Pirmin Clossé Sportredakteur. Folgen Ich folge

Mit der Verurteilung Beckers im Insolvenzverfahren zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren ist aus dem Sport-Märchen von einst endgültig ein Drama geworden. Eine Geschichte über die Folgen frühen Ruhms und den Preis eines Lebens in dauerhafter Öffentlichkeit. Eine Geschichte auch über einen Sportler, der abseits des Platzes nicht ausreichend zu einem eigenverantwortlich handelnden Erwachsenen gereift ist. Becker ist, das belegte der Prozess, mindestens teilweise der unbedarfte Teenager aus dem Sommer vor fast 40 Jahren geblieben.

Sein Verteidiger nannte ihn vor Gericht in London einen in Geldsachen „hoffnungslosen Fall“. Er zeichnete das Bild eines naiven und von seinem turbulenten Privatleben überforderten Mannes, der sich blind auf seine Finanzberater verlassen habe. Die Geschworenen folgten dieser Argumentation jedoch zumindest nicht vollständig, sprachen ihn deshalb in vier von 24 Anklagepunkten schuldig. Das Strafmaß gab Richterin Deborah Taylor nun am Freitagnachmittag bekannt. Boris Becker hat nun die Möglichkeit Berufung einzulegen. Antreten muss er die Haftstrafe dennoch schon jetzt.

„Ich bin nicht euer Boris“

Die Frage „Wie konnte es so weit kommen?“ hat zwar auch der Prozess nicht abschließend beantworten können. Doch stieß man hier zum wiederholten Male auf ein Motiv, das zumindest einen Ansatz für eine Erklärung liefert. Schon in der vor fünf Jahren erschienenen TV-Dokumentation „Der Spieler“ sagte Boris Becker einen Satz, der mehr als jeder andere für das Dilemma eines Mannes steht, den so viele Menschen zu kennen glauben, und den so wenige wirklich kennen: „Ich bin nicht euer Boris“, klagte er da und sprach von einem „Missverständnis“, das ausgehend von den Erfolgen in Wimbledon und für Deutschland im Davis Cup und bei Olympischen Spielen entstanden sei. Von einer Vereinnahmung durch den Boulevard, durch eine ganze Nation. „Mein Name ist Herr Becker. Wer mich sehr lange und sehr gut kennt, der darf mich Boris nennen“, sagte er.

Wer Becker in den vergangenen Jahren rund um die Tennisevents dieser Welt erlebt hat, der konnte regelmäßig erfahren, wie wichtig ihm dieser Grundsatz ist. Mal wies er allzu kumpelige TV-Reporter barsch zurecht. Mal ignorierte er nach Autogrammen fragende Ballkinder, offenkundig weil sie ihn mit „Boris“ angesprochen hatten. Das wirkte mitunter arrogant. Letztlich aber waren solche Momente Ausdruck seines Wunsches nach Respekt. Respekt, der ihm in dieser Form nur im Kosmos des Sports zu teil wurde.

Denn der Boris Becker in der Welt des Tennis und der so oft zum Clown degradierte Boris Becker in der Welt des Boulevard haben wenig miteinander zu tun. Im Tennis ist Becker eine Respektsperson. Immer noch. Oder: Inzwischen wieder. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere 1999 war Becker schließlich auf Distanz zu seinem Sport gegangen. Er verdingte sich als Pokerspieler, versuchte, sich ein Image als erfolgreicher Geschäftsmann aufzubauen. Allein: Es blieb bei dem Versuch, wie nicht nur der Prozess in London vor Augen führte.

Die triumphale Rückkehr in den Sport

Als Becker 2013 Trainer des serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic wurde, war es eine Rückkehr in den Sport mit Wirkung. Erst belächelt, dann bewundert. Denn auch wenn es über den Einfluss Beckers unterschiedliche Erzählungen gibt: Die Erfolge stehen für sich. Drei Jahre mit sechs Grand-Slam-Titeln und insgesamt 25 Turniersiegen für Djokovic hatten Becker im Tennis rehabilitiert. Mehr noch: Er wurde zu einem der Vorbilder für die Ära der „Supercoaches“, in der sich die Topspieler reihenweise namhafte Ehemalige in ihren Trainerstab holten.

Für Becker folgte auf den Trainerjob bei Djokovic das bis heute andauernde Engagement als TV-Experte beim Sender „Eurosport“. Zwar war er für die britische BBC in Wimbledon bereits seit Jahren in ähnlicher Funktion tätig, doch nun entdeckten auch die Deutschen den Kommentator Becker. Es sagt viel über sein Image aus, dass viele Zuschauer überrascht waren, wie fundiert, klug und eloquent Becker analysierte. Ähnliches gilt für sein Engagement als „Head of Men’s Tennis“ im Deutschen Tennis Bund zwischen 2017 und 2020, über das am Ende alle Beteiligten ein ausschließlich positives Urteil fällten.

Mehr zum Thema 1/

Und so bleibt die Tragik im Leben Beckers. Im Streben nach Anerkennung über Tennis hinaus wird er, selbstverschuldet, wieder weit zurückgeworfen. Auf dem Platz, wo der unermüdliche Kämpfer Becker manch spielerisch überlegenen Gegner niederrang, überstrahlten seine Stärken häufig seine Schwächen. Im Leben nach der Karriere ist es andersherum.