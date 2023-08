An einem einzigen Tag gewinnt die 16-jährige Darja Varfolomeev ihren bereits zweiten und dritten Titel bei einer WM in der Rhythmischen Sportgymnastik. Die Schülerin hat schon jetzt „Hunger auf mehr“.

Goldene Fiesta in Valencia: Darja Varfolomeev hat zum Auftakt der Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik gleich zwei Goldmedaillen an einem Tag gewonnen. Dank einer makellosen Übung setzte sich die 16 Jahre alte Schülerin zunächst mit dem Reifen durch, kurze Zeit später gewann die Ausnahmegymnastin aus Schmiden auch das Finale mit dem Ball, auch diese Vorstellung war fehlerfrei.

Für die fünfmalige deutsche Meisterin war es nach Rang eins im Keulenfinale bei den letztjährigen Welttitelkämpfen in Sofia bereits das zweite und dritte WM-Gold ihrer Laufbahn. Ungläubig schlug der Schützling von Trainerin Julia Raskina die Hände vor das Gesicht, als der zweite Triumph binnen 45 Minuten geschafft war.

„Ich bin sehr stolz, dass im richtigen Moment alles geklappt hat und die ganze Arbeit, die wir täglich in der Halle leisten, sich so gelohnt hat", wird Varfolomeev in einer Mitteilung des Deutschen Turner-Bundes (DTB) zitiert. „Ich freue mich sehr über die beiden Goldmedaillen für Deutschland. So viele Leute sind aus Deutschland hierher gekommen, um uns zuzuschauen. Die Atmosphäre ist amazing, und ich danke ihnen allen."

„Die Bedingungen hier sind nicht einfach", sagte DTB-Teamchefin Isabell Sawade. „Es ist sehr heiß, und die Tage sind lang. Aber Darja macht das alles souverän, und man merkt, dass sie ein Wettkampftyp ist. Es macht wirklich Spaß, ihr zuzuschauen, auch was ihre Entwicklung angeht. Man merkt, sie hat Hunger auf mehr, und wir haben das natürlich auch."

Bei den diesjährigen Europameisterschaften in Baku war Darja Varfolomeev noch leer ausging. Das ganz große Ziel aber sind und bleiben die Sommerspiele 2024 in Paris, dort könnte die Sportgymnastin vom TSV Schmiden die erste Gymnastik-Medaille für den DTB seit 40 Jahren gewinnen. „Olympia ist bei mir jetzt schon jeden Tag im Kopf“, sagte sie.

Auf den fünften Platz mit dem Reifen kam in Valencia die deutsche Meisterschaftszweite Margarita Kolosov aus Potsdam. Die WM wird am Donnerstag mit den Entscheidungen mit dem Band und den Keulen fortgesetzt, auch die Qualifikation für die Mehrkampfentscheidung am Samstag wird abgeschlossen.

Varfolomeev hatte schon im vergangenen Jahr einen deutschen Quotenplatz für Olympia 2024 in Paris gesichert. Kolosov kämpft noch um das zweite Ticket, die Abiturientin braucht dafür in der spanischen Metropole mindestens den 17. Platz im Schlussklassement. Nach zwei von vier Handgeräten nimmt die 19-Jährige Rang zwölf ein.

„Wir sind sehr happy mit dem ersten Wettkampftag. Er ist sehr gut gelaufen für das deutsche Team", sagte DTB-Sportdirektor Thomas Gutekunst. „Dascha ist mit den beiden Titeln großartig in die WM gestartet, aber auch der fünfte Platz von Margarita ist hervorzuheben. Damit hat sie gezeigt, dass sie in der Weltspitze mitmischt. Wir haben hier noch viel vor, wollen weitere Plätze für Paris sichern. Deshalb wird der Fokus jetzt gleich wieder auf die noch anstehenden Wettkämpfe gerichtet."