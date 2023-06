An dem Tag, an dem der größte Deal in der Geschichte des Golfsports verkündet werden sollte, warnte ein Manager der PGA Tour den wahrscheinlich wichtigsten Spieler vor. Der Nordire Rory McIlroy (2,6 Millionen Instagram-Follower) sprach sich seit Monaten regelmäßig für die amerikanische PGA Tour aus – und gegen LIV Golf, die neue Serie des saudischen Public Investment Fund (PIF), der PGA-Spieler mit Millionen und Millionen wechselwillig machte. Er sprach, weil er das so wollte. Er sprach aber auch, weil die Manager das so wollten. Und so war McIlroy an dem Tag dann doch sehr überrascht, dass seine PGA Tour ohne Mitsprache der Spieler ein neues globales Golfunternehmen präsentierte – und einen neuen Partner: den saudischen Staatsfonds PIF.

„Es fällt mir schwer, mich nicht wie ein Opferlamm zu fühlen“, sagte McIlroy am Tag danach – und schweigt seitdem. Was soll er auch sagen? Wenn er sich der neuen Serie nicht anschließt, wird er, der Weltranglistendritte, nicht mehr auf höchsten Niveau spielen können, weil Alternativen wie die Japan Golf Tour nicht das höchste Niveau haben.