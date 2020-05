Große Aufregung in London : Speck, Eier, Aufruhr

Es dauert fast dreißig Jahre, bis Bewerber um die Mitgliedschaft des Marylebone Cricket Club (MCC) Aufnahme finden. In dem 1787 gegründeten Verein, der sich mit einem großen Schild an der Fassade des Londoner Stadions, in dem er seit 1814 angesiedelt ist, als die „Heimat des Krickets“ anpreist. Umso heftiger der Aufruhr um das Vorhaben der Geschäftsführung des nach den arkanen Bräuchen der Herrenklubs von St James's geführten Vereins, seine durch die Corona-Krise verursachten Nöte durch den Verkauf von Mitgliedschaften auf Lebenszeit zu lindern.

Unter den 18.000 Mitgliedern herrscht bereits Verdruss über die Entscheidung, die bis zu knapp 600 Pfund (667 Euro) betragende Jahresmitgliedsgebühr nicht zu erstatten, obwohl es so aussieht, als werde in diesem Sommer erstmals in der 233-jährigen Geschichte des MCC der geliebte, dumpfe Klang des vom Weideschläger abprallenden Lederballs nicht zu hören sein. Die Vorstellung, dass Betuchte die Warteliste mit 12.000 Bewerbern überspringen könnten, wenn sie bis zu 80.000 Pfund (89.000 Euro) hinblättern für eine lebenslange Mitgliedschaft, schürt den Unmut, obgleich bestehende Mitglieder ebenso wie diejenigen auf der Warteliste als erste die Möglichkeit bekommen sollen, von dem Angebot Gebrauch zu machen. Für sie soll die lebenslange Mitgliedschaft nach einem je nach Alter eskalierenden Preis von zwischen 7000 Pfund (7792 Euro) und 17000 Pfund (18.925 Euro) kosten.

Der MCC rechnet in diesem Jahr wegen Corona mit einer Halbierung seiner Einkünfte, die sich im vergangenen Jahr auf sechzig Millionen Pfund beliefen. Dieser Einbruch trifft den Verein zu einer Zeit, da er seine Zuschauerkapazität durch ein mit 52 Millionen Pfund (58 Millionen Euro) veranschlagtes, über zwei Jahre gestaffeltes Bauprojekt um 2600 Sitze auf 31.000 erweitert. In einem Brief an die Mitglieder berief sich der Klubvorstand auf noch nie dagewesene Umstände. Er gestand sein Unbehagen über das Prinzip der käuflichen Beförderung, argumentierte jedoch, es sei „eine Realität, dass man Geld nur bei denen aufbringen kann, die es haben“. Alles in allem hoffe er auf die Unterstützung der Mitglieder für dieses Vorgehen.

Am 24. Juni findet erstmals eine virtuelle Jahresversammlung statt. Wie begehrt die Mitgliedschaft ist, zeigt unlängst ein Verfahren gegen einen Unternehmer, der beschuldigt wurde, eine auf der Online-Plattform Ebay erworbene Mitgliedskarte eines Verstorbenen gefälscht zu haben, um sich Zugang zu verschaffen zu einer „prestigeträchtigen Welt“. Der Mann wurde zu einem Bußgeld von 10.000 Pfund (11.000 Euro) und einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt.

Für viele – manche würden hochmütig sagen – Aufsteiger verkörpert der rotgelbgestreifte Sakko und die dazugehörige Krawatte des MCC das Prestige des historischen Vereins. Dabei empfinden die sich für feiner haltenden Mitglieder es als eher peinlich, die als „Speck mit Eiern“ mokierten Vereinsfarben zu tragen. Einer von ihnen, der wie viele Kricket-Liebhaber über den Niedergang der Sitten nicht nur beim MCC, sondern bei der Sportart überhaupt murrt, sagte, er trage die Krawatte nur, wenn er in Texas einen Vortrag halte. Der Widerstand gegen die Pläne des MCC-Vorstandes ließe sich mit dem Spruch auf den Punkt bringen, der den Ruf des Spiels als Inbegriff des vornehmen Fairplays kennzeichnet. „It’s just not cricket“ heißt auf Deutsch: „Es ist nicht die feine Art.“