Greenkeeper Engelmann : „Auf Wimbledon-Rasen könnte man Kühe stellen“

Sie sind Greenkeeper beim Rasenturnier von Rot-Weiß Berlin ...

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Ich bin Inhaber der Firma, an die Wimbledon das Greenkeeping bei den Rasenturnieren in Deutschland, Stuttgart, Berlin und Bad Homburg vergeben hat. Unser Kunde ist der AELTC All England Lawn and Tennis Club. Er hat das Inter­esse, dass die Spieler zur Vorbereitung für Wimbledon auf Rasen von gleichem Standard spielen. Wir profitieren auch dadurch davon, dass Experten aus England kommen und uns die letzten Kniffe zeigen.

Auf den Plätzen von Rot-Weiß Berlin ist Wimbledon-Rasen ausgelegt?