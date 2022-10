Lifestyle und Leistungssport : Darum fasziniert das Gravelbike auch Profis

Aktualisiert am

Es ist Trend für die einen, Wettkampf für die anderen: Gravelbikes werden immer beliebter, auch bei Profis, die ordentlich schottern wollen. Was macht die Fahrt abseits der Straße so verlockend?

Als Paul Voß im Juni 200 Meilen, also 320 Kilometer, durch Kansas kurbelte, ging es abenteuerlich zu. Beim „Unbound Gravel“, einem der wichtigsten Rennen der Szene, musste er sogar mal an einem Fluss anhalten, um die Matschklumpen von seinen Schuhen abzuwaschen. Es gab auch Passagen, in denen die Rennfahrer ihre dreckverkrusteten Velos schultern mussten.

Dieses Raue, Pure und Ungehobelte schätzen die Liebhaber von Schotterrennen an ihrer Disziplin, die mit dem im Vergleich dazu fast klinisch, zumindest enorm taktisch wirkenden Straßenradsport wenig zu tun hat.