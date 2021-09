Nachfolger von Henrik Rödl : Gordon Herbert neuer Basketball-Bundestrainer

Gordon Herbert? Auf diesen Namen hätte man kommen können in der betriebsamen Sommerpause des deutschen Basketballs. Kurz nach der Rückkehr von den Olympischen Spielen in Tokio, wo die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) im Viertelfinale gegen Slowenien ausschied, erfolgte die Trennung von Cheftrainer Henrik Rödl.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Ein Abschied nach Ansage. Zwei Wochen später kommt der DBB nun mit dem Kanadier Herbert um die Ecke. Am Freitag soll sich der Verband mit dem Coach einig geworden sein. Am Montag stellte er ihn während einer Pressekonferenz in Hagen, dem Stammsitz des DBB, vor. „Ich freue mich, dass wir mit Gordon Herbert einen hervorragenden Trainer verpflichten konnten. Es war sehr unkompliziert. Seine Philosophie deckt sich mit unserer. Wir haben uns mit unserem ersten Wunschkandidaten geeinigt“, sagte DBB-Präsident Ingo Weiss.

Ein Ort mit Signalwirkung. Herbert wird nicht zwischen den Welten schweben, sondern in Hagen wohnen, als Vollzeittrainer quasi rund um die Uhr die besten Spieler Deutschlands betreuen. Teilzeitmodelle kamen letztlich nicht in Betracht, weil der deutsche Basketball auf internationaler Ebene vor drei Bewährungsproben steht, die man auch als große Chancen betrachten kann oder sogar muss: im nächsten Jahr die EM mit den wichtigsten Spielen in Deutschland. Dann folgt die Weltmeisterschaft 2023. Deshalb erhielt Herbert einen Zweijahresvertrag. Gelingt ihm die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024, wird die Zusammenarbeit fortgesetzt. „Bei Olympia und EM wollen wir aufs Podium“, sagte Herbert.

In allen Welten unterwegs

Warum Herbert? Dass der DBB auch die Qual der Wahl hatte, ist angesichts des Nationalmannschaftspotentials nicht verblüffend. Die Talentdichte ist so groß wie lange nicht mehr. Die etablierten Profis haben sattsam Erfahrung in der nordamerikanischen Profiliga NBA und in der starken Euroleague gesammelt. Sie spielen dort eine Rolle, versauern nicht ohne Spielpraxis auf der Bank. Hinter dieser Gruppe drängt die Generation 1998/99 zu mehr Verantwortung, der wiederum Spieler wie der jüngst in der NBA gelandete Franz Wagner im Nacken sitzen.

Wer wollte dieses aussichtsreiche Ensemble nicht bei EM, WM oder Olympischen Spielen zur Entfaltung bringen? Der DBB entschied sich auch für Herbert, weil der Kanadier in allen Welten des Basketballs unterwegs war oder ist. Der 1959 in Penticton (British Columbia) geborene Herbert entdeckte den Sport als Spieler, brachte es mit 1,98 Metern zum Profi in Finnland und zur zweiten Staatsbürgerschaft, trat in der Bundesliga nach dem Debüt in Würzburg als hochgeschätzter Coach vor allem der Skyliners Frankfurt, wo er dreimal engagiert wurde und insgesamt zehn Jahre wirkte, in Erscheinung.

2004 gewann Herbert mit den Hessen die deutsche Meisterschaft. 2016 wählten ihn die Kollegen zum Trainer des Jahres. Die Frankfurter ließen Herbert 2019 nur ungern zur kanadischen Nationalmannschaft ziehen.

Aus Sicht des DBB erfüllt der 62-Jährige den Anspruch des Verbandes, die in alle Basketball-Winkel der Erde verteilten Nationalspieler ansprechen zu können. Herbert kennt die Nationalspieler Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau) und Danilo Barthel (Fenerbahçe Istanbul), begleitete ihre Entwicklung in Frankfurt bis zum Sprung in die europäische Elite. Dass Dennis Schröder, Daniel Theiss, Maxi Kleber, die Wagner-Brüder Moritz und Franz, Isaak Bonga, Isaiah Hartenstein in der NBA spielen, lässt es sinnvoll erscheinen, einen Nationaltrainer mit einer intensiven Beziehung zur angloamerikanischen Basketball-Seite zu engagieren.

Herbert arbeitete nach seiner Zeit als Ko-Trainer der kanadischen Auswahl und vor einem im Frühjahr beendeten Ausflug in die russische Liga als Berater des NBA-Klubs Brooklyn Nets. Es ist also kein Wunder, dass der DBB Herbert ansprach und schnell mit ihm einig wurde: Seine Kompetenz hat er bewiesen, sein Wissen über die Bundesliga ist so frisch wie die Beziehung zu wichtigen Spielern. „Gordon erfüllt alle unsere Ansprüche. Er kennt die Liga, die Spieler, den Nachwuchs, er weiß, welche Akzente zu setzen sind, er hat international Erfahrung. Das ist ein sehr guter Tag für den deutschen Basketball“, sagte DBB-Leistungssportdirektor Armin Andres.

Die Probleme beim Zusammenspiel mit den NBA-Klubs, wenn es um die Abstellung für Turniere des europäischen und des Weltverbands geht, sind ihm vertraut. Gelingt es Herbert wie zuletzt seinem Vorgänger Rödl, auch die Egos in der deutschen Auswahl für ein verbindendes Teamwork zu gewinnen, dann stünde den Deutschen für eine Zeit die Tür zu bedeutenden Erfolgen offen.

„Es ist wunderbar, Teil des deutschen Basketball zu werden“, sagte Herbert am Montag. „Der Verband ist sehr professionell. Die Infrastruktur für die Nationalmannschaft ist sehr gut, die Spieler sind sehr gut, eine unglaubliche Gruppe in einem Alter zwischen 24 und Anfang dreißig. Und der Nachwuchs kommt. Es war eine leichte Entscheidung für mich, das Angebot anzunehmen. Wir haben eine Gruppe von Spielern, die sehr fähig ist. Wir müssen dafür sorgen, dass die besten Spieler zur Nationalmannschaft kommen. Mein Job wird es sein, das Team auf das nächste Level zu heben.“