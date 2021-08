Bryson DeChambeau : Wie ein Golfstar vom Hulk zum Bösewicht wurde

Aktualisiert am

Bryson DeChambeau hat sich in den vergangenen Jahren verwandelt: vom schlaksigen „mad scientist“ (verrückten Wissenschaftler) zum muskelbepackten Kraftpaket, das den Ball weiter schlägt als alle anderen Golfprofis auf der PGA Tour. Der „Hulk“ stieg damit zu einer der größten Publikumsattraktionen des Golfs auf.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Noch Anfang März beim Arnold Palmer Invitational in Orlando wurde der 27 Jahre alte Kalifornier von den Fans bejubelt, als er mit einem gewaltigen Hieb über einen See beeindruckte und das Turnier gewann – sein einziges in diesem Jahr. Doch solche Zuneigung scheint für den Weltranglistensechsten eine gefühlte Ewigkeit zurückzuliegen: Aus dem einstigen Star ist auf einmal der böse Bube geworden, der von den Fans auf übelste Weise beschimpft wird.