Schwedische Golfspielerin : Der außergewöhnliche Sieg der Anna Nordqvist

Showdown am schwersten Schlussloch aller British-Open-Plätze: Anna Nordqvist gewinnt in Carnoustie, weil ihrer Konkurrentin der gefürchtetste Fehlschlag im Golf unterläuft. Es ist ein Sieg auch für ihre Ehe.

Strahlende Siegerin, glänzende Trophäe: die Schwedin Anna Nordqvist in Carnoustie Bild: EPA

Der Name klingt harmlos. „Home“ (nach Hause) heißt das 18. Loch der Carnoustie Championship Links an der schottischen Ostküste. Doch diese Spielbahn, die bei der AIG Women’s Open 390 Meter maß, ist alles andere als ein gemütlicher Weg ins Klubhaus. Überall lauern Gefahren, Wasser links und rechts, hohes Rough und dann noch einmal der Barry Burn, der kleine Bach, den es mehrmals, am Ende kurz vor dem 18. Grün zu überwinden gilt.

Auch beim letzten der fünf Damen-Majors des Jahres bewies dieses Loch wieder einmal, warum es als schwerstes dieses klassischen Linkskurses gilt, ja als schwerstes Schlussloch aller British-Open-Plätze. „Home“ entschied am Sonntag das mit 5,8 Millionen Dollar höchstdotierte Damenturnier. Der Schwedin Anna Nordqvist genügte an diesem Loch ein Par zum Sieg. Dagegen fiel ihre dänische Mitspielerin Nanna Koerstz Madsen mit einem Doppelbogey auf den geteilten fünften Platz zurück.