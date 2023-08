Aktualisiert am

Golfprofi Viktor Hovland : Aus Norwegen in die Golf-Weltspitze

Peilt den nächsten großen Coup an: der norwegische Golfer Viktor Hovland Bild: AFP

Wer in Norwegen Golf spielt, hat es nicht einfach, an die Weltspitze zu kommen. Viktor Hovland hat es geschafft – auch dank Videospielen. Jetzt greift er nach dem höchsten Preisgeld in seinem Sport.