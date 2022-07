Tückisch für die Golfstars : Was den Kurs von St. Andrews so schwierig macht

Rory McIlroy nennt den Old Course in St. Andrews den „Heiligen Gral“ für Golfer. Nicht nur für den Nordiren ist dieser Links Course in der Dünenlandschaft an der schottischen Ostküste, auf dem bis Sonntag die 150. Open stattfindet, etwas ganz Besonderes. Aber in dieser Woche, als das älteste Major der Welt zum 30. Mal nach St. Andrews zurückkehrte, wurde diskutiert: Ist dieser Platz, der mit einer Gesamtlänge von 6675 Metern einer der kürzesten aller Plätze ist, auf denen eines der vier Traditionsturniere ausgetragen wird, noch eine echte Herausforderung für die Besten der Welt?

Testet er die Elite des Spiels auch dann, wenn der Platz dank langer Trockenheit – nur am Mittwoch vor Turnierbeginn gab es zwei kurze Schauer – beinhart ist und der Ball auf dem Fairway manchmal nach der Landung einen Sprung von fünfzig Metern macht, dann noch ein gutes Stück rollt, und nur ein laues Lüftchen weht? „Der Platz spielt sich kurz“, lautet der Kommentar von den meisten Spielern nach den Proberunden.