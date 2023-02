Es gibt noch immer Momente, in denen Tiger Woods die Zeit scheinbar zurückdreht. Am Donnerstag beendete die 47 Jahre alte Golflegende ihre erste Runde beim Genesis Invitational, die erste in einem offiziellen Profiturnier seit den British Open im Juli des Vorjahres, im Riviera Country Club in Pacific Palisades südlich von Los Angeles mit drei Birdies.

Dank dieses grandiosen Finales benötigte der Star nur 69 Schläge (2 unter Par). Woods, der nebenher als Gastgeber dieses „elevated events“ fungiert (20 Millionen Dollar, rund 18,8 Millionen Euro, Preisgeld, 19 der Top 20 der Weltrangliste spielen mit), lag damit fünf Schläge hinter den beiden amerikanischen Spitzenreitern Max Homa und Keith Mitchell (64 Schläge) und auf dem geteilten 27. Platz.

Auch seine beiden Mitspieler und engen Freunde Rory McIlroy (67) und Justin Thomas (68) ließen den Altmeister knapp hinter sich. Scottie Scheffler, die neue Nummer eins, benötigte 70 Schläge. Aber über Woods, der vor knapp zwei Jahren bei einem Autounfall fast sein rechtes Bein verloren hätte und nach unzähligen Operationen nur mit größter Mühe die acht, neun Kilometer Fußweg über einen Golfplatz bewältigen kann, sagt der Blick auf das Ergebnis nicht alles.

Während Woods im Vorjahr beim Masters noch den Driver als Krückstock nutzte, wirkte sein Gang am Donnerstag bis auf die letzten Löcher normal, auch wenn er mehrmals seinen rechten Schuh auszog. „Ich habe so viele Operationen hinter mir, dass sich der Knöchel und das Bein ständig verändern. Ja, die Schuhe ändern sich ständig, die Socken ändern sich ständig“, erklärte Woods diese Maßnahmen.

Woods mit alter Power

Nur auf den letzten Löchern sah man ein leichtes Hinken. Aber vielleicht noch erstaunlicher: Woods hat wieder die Power, um mit den Längsten auf der Tour mitzuhalten. Während der Schnitt der Ballgeschwindigkeit auf der PGA Tour 277 Kilometer in der Stunde beträgt, erreichte Woods mit dem Driver zweimal eine Ballgeschwindigkeit von 290 Kilometern, Werte, die nur die „Längsten“ schaffen.

Mehr noch: Bei den wenigen Malen, als Woods das Fairway traf, ließ er seine Mitspieler dank „low runner“ – relativ flacher Abschläge, die auf den harten Fairways weit rollten – hinter sich.

Länge ist im Profigolf zwar wichtig, aber längst nicht alles. Woods, dessen Schwung so elegant wie in seinen besten Tagen aussah, agierte auch mit den Eisen und dem Putter bis auf ganz wenige Patzer sehr eindrucksvoll. Im Spiel von Woods waren an diesem Tag in Südkalifornien keine Schwächen zu erkennen – und das auf einem Platz, auf dem Woods zwar 1992 als 16 Jahre alter Amateur sein Debüt auf der PGA Tour gab, aber dort keinen seiner 82 Siege auf der PGA Tour bejubeln konnte.

„Nicht viel Rost gezeigt“

„Es ist alles da“, lobte McIlroy seinen Mitspieler. „Jeder hat es gesehen: Vom Abschlag, sein Eisenspiel, sein kurzes Spiel scheint ziemlich scharf zu sein, er hat größtenteils gut geputtet. Ich denke, wenn man seit sechs oder sieben Monaten keine Turnierrunde Golf mehr gespielt hat, ist man ein wenig eingerostet. Aber er hat da draußen nicht viel Rost gezeigt, was großartig ist.“

Während McIlroy und Thomas wie üblich nach der Runde noch einmal auf die Übungswiese zurückkehrten, ging es für Woods zurück ins Hotel. In den 14 Stunden zwischen seinem letzten Putt und dem ersten Abschlag am Freitagnachmittag wurde sein rechtes Bein stundenlang in Eis gepackt.

Sein Team bemühte sich, ihn für die nächste Runde fit zu bekommen. Denn wie Woods vor dem Turnier erklärte, hat er seit seinem vorzeitigen Scheitern bei den British Open keine vier Runden nacheinander zu Fuß auf einem Golfplatz absolviert. Deshalb wollte er auch keine Vorhersage wagen, wie es in den nächsten Tagen laufen werde.