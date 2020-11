Golf-Star bei Masters in Augusta : Tiger Woods vor dem Angriff

Macht es Sinn, einen Profigolfer, der in diesem Jahr nur ein einziges Mal bei einem Turnier der PGA Tour unter den Top Ten landete, in den Favoritenkreis für das 84. Masters in Augusta, das am Donnerstag beginnt, einzureihen? Einen 44 Jahre alten Mann, der nach der durch Corona bedingten Zwangspause die Plätze 40, 37, 58, 51 belegte, der bei den US Open am Cut scheiterte? Und der bei seinem letzten Auftritt als Titelverteidiger bei der Zozo Championship vor drei Wochen auf Rang 72 nur drei Kollegen hinter sich ließ. Auf einem Platz, auf dem er in seiner glanzvollen Karriere sein Einladungsturnier fünfmal gewonnen hatte.

Nur achtmal trat Tiger Woods in diesem Jahr bei einem offiziellen Turnier an. Er lieferte dabei mit 21 über Par ein Ergebnis ab, das für den wahrscheinlich besten Golfer der Geschichte geradezu peinlich klingt. Doch Woods sagt auf seiner Pressekonferenz am Dienstag: „Erwarte ich, dass ich um den Sieg mitspiele? Ja, das tue ich.“ Und das, obwohl die Weltrangliste ihn nur noch auf Rang 33 führt.