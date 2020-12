Sohn von Golf-Superstar Woods : Der kleine Tiger

Aktualisiert am

Pádraig Harrington hat am vergangenen Wochenende in Orlando (Florida) Einzigartiges erlebt: „Das war das erste Golfturnier, an dem ich gemeinsam mit Tiger Woods teilnahm und er nicht der absolute Star war.“ Nicht nur für den 49 Jahre alten Iren drehte sich bei der PNC Championship, einem Einladungsturnier, bei dem zwanzig Major- oder Players-Champions aller Altersklassen mit jeweils einem Familienmitglied ein Team bilden, alles um Charlie Woods, den elf Jahre alten Sohn der Golflegende. Der nur 1,45 Meter große und 35 Kilo schwere Knirps, der Jüngste im Feld, beeindruckte mit seiner golferischen Frühreife, seinen brillanten Schlägen und seiner Abgeklärtheit.

Sein Schwung, seine Mimik, seine Gestik wie der fiktive Kinnhaken mit geballter Faust nach einem versenkten Putt oder das Wirbeln des Schlägers nach einem gelungenen Schlag – alles Dinge, die Golffans in den mehr als zwanzig Jahren der grandiosen Karriere von Tiger Woods nur allzu gut kennen. „Man musste das einfach lieben. Es war spektakulär. Charlie wird viel besser werden, falls er das will“, sagte der 49 Jahre alte David Duval, der am Sonntag mit seinem Stiefsohn Brady gemeinsam mit den Woods unterwegs war. Weder das Gros der 250 vom Hauptsponsor, einem amerikanischen Finanzdienstleister, eingeladenen Gäste noch die Fernsehkameras ließen an den beiden Turniertagen das Vater-Sohn-Duo aus Jupiter (Florida) aus dem Fokus – und sie sahen ganz Ungewohntes.