„Golf erfordert mehr mentale Stärke, mehr Konzentration und mehr Entschlossenheit als jeder andere Sport“, hat der berühmte Arnold Palmer einmal gesagt. Deshalb ist es wichtig im Training mitunter auch neue Wege zu gehen. Ob Hobby-, Amateur- oder Profispieler – von den folgenden Konzepten können alle profitieren.

Die Audio-Methode

Am Anfang der Geschichte des „Audio Golfs“ stand die Angst. Die Angst von Chia Chou, nicht gut genug zu sein. Der Kanadier, Sohn einer Einwandererfamilie aus Tai­wan, strebte eine Karriere als Konzertpianist an. Doch an der Musikhochschule in Stuttgart merkte er, dass seine Kommilitonen besser ausgebildet und mit mehr Talent gesegnet waren als er. Weil sein Rückstand allein mit Üben nicht wettzumachen war, suchte er nach einer Abkürzung. Er fand sie, gewann etliche Preise. Nach einer erfolgreichen Laufbahn als Künstler wurde er Professor für Kammermusik an der Universität in Graz.