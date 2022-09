Streit im Golf schwelt weiter : Ein Sieg für die „guten Jungs“

Aktualisiert am

Mit dem Sieg bei der BMW PGA Championship am Sonntagabend im Wentworth Club in Virginia Water hat sich Shane Lowry nicht nur einen langgehegten Traum erfüllt, zumal er auf einem seiner Lieblingsplätze in England schon mehrmals knapp gescheitert war. Bei seiner 13. Teilnahme gewann der 35 Jahre alte Ire das Flaggschiff-Turnier der DP World Tour nun zum ersten Mal und erhielt dafür 1,36 Millionen Dollar (1,35 Millionen Euro) Preisgeld und die ersten Qualifikationspunkte für den Ryder Cup im nächsten Jahr in Rom.

Der Triumph auf dem West Course der Nobelanlage nahe London, der erste seit seinem „Heimsieg“ 2019 bei der British Open in Portrush (Nordirland), hatte für Lowry aber noch eine ganz andere Bedeutung: „Ich wollte dieses Turnier in erster Linie für mich selbst gewinnen, aber ich denke, auch für die Tour und alle, die dieser Tour treu geblieben sind“, sagte Lowry beim ersten Siegerinterview, „ich habe wirklich das Gefühl, dass dieser Sieg einer für die guten Jungs ist.“

Die „guten Jungs“, das sind nicht nur für Lowry all diejenigen, die sich nicht für Millionen-Summen zu der von Saudi-Arabien finanzierten LIV Golf Serie locken ließen. Und was Lowry sicherlich ebenso schätzte: Auch Platz zwei teilten sich mit dem Nordiren Rory McIlroy und dem Spanier Jon Rahm zwei Kollegen, die sich wie er im Vorfeld des Turniers stets vehement gegen die Teilnahme von 17 „Saudi-Golfern“ in Wentworth ausgesprochen hatten.

Für McIlroy spielt es auch keine Rolle, dass er mit vier der Abtrünnigen, den Engländern Ian Poulter und Lee Westwood, dem Spanier Sergio Garcia und dem Österreicher Bernd Wiesberger, gemeinsam in dem Team stand, das den letzten Ryder Cup gegen das Team der Vereinigten Staaten in Whistling Straits (Wisconsin) verloren hatte: „Ich würde nicht sagen, dass ich im Moment eine besondere Beziehung zu ihnen habe.“ Denn ausgerechnet im Wentworth Club, wo die DP World Tour ihr Hauptquartier betreibt, nutzten diese Profis die Chance, dass die frühere European Tour im Gegensatz zur PGA Tour die Renegaten nicht von ihren Turnieren aussperrt.

Die Offiziellen hatten vor dem Turnier den LIV-Golfern zwar in einem Schreiben verblümt mitgeteilt, dass sie nicht willkommen seien. Sie durften beim Vorspiel, dem Celebrity ProAm, nicht mitspielen, keiner wurde einer der sogenannten „featured groups“ zugeteilt, von deren Spielern jeder Schlag im Fernsehen übertragen wurde. Martin Kaymer, der mittlerweile in der Weltrangliste bis auf Rang 355 abgerutscht ist und in diesem Ranking nur noch als elftbester Deutscher geführt wird, hatte deshalb auf seine Teilnahme verzichtet.

Selbst beim amerikanischen Titelverteidiger Billy Horschel sorgte die Teilnahme seines Landsmanns Talor Gooch, einer der erster Überläufer zu LIV Golf, für viel Ärger. Denn Gooch, der im November vorigen Jahres seinen einzigen Sieg auf der PGA Tour geschafft hatte, nutzte die Gelegenheit, dass die DP World Tour alle, die unter den Top sechzig der Weltrangliste geführt werden, bei ihrem Traditionsturnier mitspielen lässt.

„Er hat noch nie bei einem Turnier der European Tour mitgespielt. Er will hier nur Weltranglistenpunkte sammeln“, sagte Horschel verärgert. Gooch gelang das. Er landete mit 201 Schlägen auf dem alleinigen vierten Platz und verbesserte sich im Official World Golf Ranking (OWGR) um 14 Plätze auf den 32. Rang. Dieser Sprung war dennoch nur eine Randnotiz, denn den Sieg machten drei Europäer unter sich aus, die zwar alle überwiegend auf der amerikanischen PGA Tour spielen, aber immer wieder auf ihre Heimatturnierserie zurückkehren.

Rahm, der fast zweieinhalb Stunden vor den Spitzenreitern mit sechs Schlägen Rückstand zur Spitze auf die Schlussrunde gegangen war, setzte früh die Marke, die es für alle anderen zu überbieten galt. Er stellte mit 62 Schlägen nicht nur den Platzrekord ein, ihm gelang trotz eines Bogeys am 15. Loch ein Finale furioso. Er spielte die letzten zehn Löcher in neun unter Par und schloss die Runde mit seinem zweiten Eagle am 18. Loch spektakulär ab. „Ich glaube nicht, dass das für den Sieg reicht“, sagte der 27 alte Baske. Er sollte recht behalten.

Erst überholte ihn Lowry (199/66+68+65/17 unter Par), ehe McIlroy am letzten Loch noch die Chance verspielte, mit seinem Jugendfreund aus gemeinsamen Tagen im irischen Amateur-Nationalteam gleichzuziehen. Sein Eagle-Putt aus rund sieben Metern blieb an der Lochkante liegen. Für den Publikumsliebling, der durch den zweiten Platz (200/68+65+67) jetzt auch in der Weltrangliste auf Rang zwei geführt wird, dennoch kein großes Problem.

Vor acht Jahren hatte er mit einem Schlag Vorsprung vor Lowry dieses Traditionsturnier gewonnen, diesmal lief es genau umgekehrt. „Du hast es verdient“, sagte er seinem Freund als er ihn umarmte. McIlroy baute seinen Vorsprung im Race to Dubai weiter aus und scheint auf dem besten Weg, wie der Engländer Luke Donald 2013 nach dem FedExCup der PGA Tour auch die Saisonwertung DP World Tour zu gewinnen.