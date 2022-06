Golf-Profi Hurly Long : Der denkwürdige Rekord des Mister 61

Der deutsche Profigolfer Hurly Long hat viel vor: Er will ein Major gewinnen und die Weltrangliste anführen. Woher dieses Selbstvertrauen kommt? Er hat etwas geschafft, was noch nicht einmal Tiger Woods gelang.

In die Zukunft des deutschen Profigolfs blickt Hurly Long voller Optimismus: „Wir haben viele tolle deutsche Spieler, auch junge“, sagt er. Dass der 27 Jahre alte gebürtige Heidelberger zu diesem Kreis gehört, bewies er abermals am Donnerstag bei der 33. BMW International Open im Golf Club München Nord-Eichenried in Moosinning. Long benötigte in der ersten Runde 68 Schläge (4 unter Par). Damit lag er nach den Vormittagsstartern nur zwei Schläge zurück. Doch am Nachmittag trumpften einige deutsche Profis und ein Chinese gewaltig auf.

Der 29 Jahre alte Düsseldorfer Nicolai von Dellinghausen, wie Long ein „Rookie“ auf der DP World Tour, schob sich mit 64 Schlägen hinter den Niederländer Daan Huizing (63) und Spitzenreiter Haotong Li, der mit 62 Schlägen den Platzrekord egalisierte, auf Rang drei. Dem 31 Jahre alten Routinier Maximillian Kieffer aus Düsseldorf gelang bei seiner Runde von 68 Schlägen sogar der seltenste Glücksschlag im Golf, ein Albatros.