Für den Augusta National Golf Club (ANGC) spielt Geld keine Rolle. Der Veranstalter des Masters nutzt den üppigen Gewinn – laut „Forbes“ waren es im Vorjahr 164 Millionen Dollar (knapp 150 Millionen Euro) – nicht nur um jedes Jahr den Platz, sondern auch um die 200.000-Einwohner-Stadt Augusta im Nordosten des Bundesstaats Georgia zu verändern.

Allein von 2009 bis 2018 soll der ANGC mehr als 200 Millionen Dollar (183 Millionen Euro) ausgegeben haben, um ein ganzes Stadtviertel in Parkplätze für die „Patrons“ genannten Zuschauer umzuwandeln. Für die 87. Auflage des Masters, die am Sonntag endet, gab es allerdings in diesem Jahr nur eine einzige Neuerung an den 18 Löchern. Aber auch die kostete 20 Millionen Dollar (18,3 Millionen Euro), die der benachbarte Augusta Country Club für ein kleines Stück Land erhielt.