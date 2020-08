Major-Siegerin Sophia Popov : Eine unglaubliche Golf-Geschichte

Aktualisiert am

In der jüngeren Golfhistorie findet sich nichts Vergleichbares: Eine krasse Außenseiterin, die noch vor vier Wochen beim Neustart der LPGA Tour nach der Corona-Zwangspause ihrer niederländischen Freundin Anne van Dam als Caddie gedient hatte, gewann am Sonntag als erste Deutsche eines der fünf Majors – und das auch noch souverän. „Ich glaube, es ist eine unglaubliche Geschichte“, sagte Sophia Popov nachdem sie im Royal Troon Golf Club an der schottischen Westküste bei der AIG Women’s Open triumphiert hatte.

Die 27 Jahre alte Tochter einer amerikanischen Mutter und eines deutschen Vaters, die mit drei Schlägen Vorsprung als Spitzenreiterin auf Schlussrunde gegangen war, hielt die Verfolger im Stil eines Routiniers auf Abstand. Am Ende gewann sie nach einer glänzenden Schlussrunde von 68 und insgesamt 277 Schlägen (7 unter Par) mit zwei Schlägen Vorsprung vor der Thailänderin Jasmine Suwannapura (67 und insgesamt 279 Schläge). Die australische Weltranglistenachte Minjee Lee, die gemeinsam mit Sophia Popov die letzten 18 Löcher absolviert hatte, landete bei diesem ohne Zuschauer ausgetragenen Traditionsturnier mit vier Schlägen Rückstand (69/281) auf dem dritten Platz.