Nach Gesprächen mit einem früheren Elitesoldaten der Navy-Seals: Lucas Glover hat seine Muskelzuckungen überwunden und knüpft an seine besten Golfzeiten an. Nun gilt er als einer der Favoriten der BMW-Championship.

Von ganz unten nach ganz oben in nur drei Monaten – ein steiler Aufstieg im Profigolf, der Lucas Glover selbst überraschte. Mitte Mai stand der 43 Jahre alte Amerikaner in der Weltrangliste auf Rang 147, im FedExCup, der Saisonwertung der amerikanischen PGA Tour, gar nur auf Rang 184, weit entfernt von den Top 125, welche die Spielberechtigung für die nächste Saison erhalten. Am Donnerstag beginnt in Olympia Fields (Illinois), einem Vorort von Chicago, das zweite Play-off-Turnier des FedExCups, die BMW Championship. Und Lucas Glover geht in dieses Turnier der Top 50 der Saison 2022/2023 als einer der Favoriten.

Denn Glover gewann die vergangenen beiden Turniere und steht jetzt in diesem Ranking als Vierter hinter dem spanischen Masters-Champion Jon Rahm, dem Amerikaner Scottie Scheffler und dem Nordiren Rory McIlroy. Damit darf Glover auch beim Finale der besten Dreißig, der Tour Championship in Atlanta (Georgia), am übernächsten Wochenende mitspielen. Die neue Nummer dreißig der Weltrangliste kann sich nun sogar Chancen ausrechnen, den FedExCup und damit 18 Millionen Dollar (rund 16,5 Millionen Euro) Preisgeld zu gewinnen. Sogar seinen allerersten Einsatz im Team USA im Ryder Cup gegen die Europa-Auswahl Ende September in Rom hält der Saison-Aufsteiger für möglich – und das, obwohl er in diesem Jahr bei keinem der vier Majors mitspielen durfte.

Der Aufstieg begann im Juli

Glovers Aufstieg begann im Juli, als er bei drei Turnieren die Plätze vier, fünf und sechs belegte, seine ersten Spitzenplatzierungen des Jahres. Am 6. August gewann er dann die Wyndham Championship in Greensboro (North Carolina), das letzte, nur mittelmäßig besetzte, reguläre Turnier der Saison. Damit qualifizierte er sich in letzter Minute für das erste der drei Play-off-Turniere, an dem in diesem Jahr erstmals nur die besten siebzig Profis der Saison teilnehmen durften.

Am vergangenen Sonntag ließ der krasse Außenseiter dabei in Memphis (Tennessee) beim FedEx St. Jude Classic sogar die komplett versammelte Weltspitze hinter sich. Er besiegte im Stechen den Weltranglistenvierten, seinen Landsmann Patrick Cantley, und kassierte mit 3,6 Millionen Dollar (rund 3,3 Millionen Euro) das höchste Preisgeld seiner Laufbahn, fast drei Mal so viel wie für seinen Außenseitersieg bei den US Open 2009 (1,35 Millionen Dollar oder 1,24 Millionen Euro).

Nach seinem Triumph bei diesem Major vor 14 Jahren hatte Glover zwar noch 2011 und 2021 zwei Mal auf der PGA Tour gesiegt, aber vor allem hatten ihn Putting-Yips geplagt; ein Leiden, bei dem sich der einfachste Schlag im Golf durch unwillkürliche Muskelzuckungen zum schrecklichsten wandelt. Fast zehn Jahre lang kämpfte Glover, einer der wenigen Profis, die ohne Handschuhe spielen, vergeblich dagegen an. Immer mal wieder schob er den Ball aus kurzer Entfernung am Loch vorbei. Es war ein Ringen, das Glover als lähmend beschrieb.

Dennoch dachte er nie daran, seine 2001 begonnene Profikarriere aufzugeben: „Das ist einfach eine der traurigsten Eigenschaften von Sportlern. Wir glauben immer an uns, egal wie schlecht wir spielen.“ Jahrelang sah Glover die Möglichkeit, die Yips durch Sitzungen mit Sportpsychologen, ständiges Üben und häufige Putterwechsel zu überwinden – ohne Erfolg.

Die Heilung der Yips begann im Mai, einem Zeitpunkt als Glover in der Putting-Statistik „strokes gained“ von insgesamt 205 PGA-Tour-Profis auf Platz 199 geführt wurde. Glover ließ sich auf Anraten seines Managers von Jason Kuhn betreuen. Der ehemalige Elitesoldat der Navy-Seals hatte zuvor dem Pitcher des Baseball-Teams der Atlanta Braves geholfen, seinen Kampf gegen die Yips und ein Spiel der World Series zu gewinnen.

„Er erklärte mir, dass es eher ein Problem des zentralen Nervensystems als eine Sache des Gehirns sei. Ich habe es mir nie wissenschaftlich erklären lassen“, sagte Glover in der vergangenen Woche über seine zwölf Sitzungen mit Kuhn, der ihn mit deutlichen Worten bestärkt habe: „Alter, du bist nicht geistig schwach. Ganz im Gegenteil. Aber dass du in der Lage bist, auf diesem Niveau zu konkurrieren, sagt mir, dass du so stark bist wie jeder andere, den ich je getroffen habe.“

Doch den entscheidenden Tipp hat Glover von dem ehemaligen PGA-Profi Brad Faxon bekommen. Der 62-jährige Amerikaner, der in den neunziger Jahren als einer der besten Putter der Welt acht Mal auf der PGA Tour gewann und heute etliche Spitzenspieler wie McIlroy berät, schlug Glover vor, einen Putter mit einem extrem langen Schaft zu nutzen. Mit diesem Broomstick oder Besenstiel-Putter scheint Glover von den Yips befreit. Glover patzte in den letzten Wochen nicht mehr auf den letzten Metern zum Loch. Endlich kann er von seiner Fähigkeit profitieren, Fairways und Grüns zu treffen; eine Gabe weshalb er im Golfjargon als einer der besten „Ball Striker“ bezeichnet wird.